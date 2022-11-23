На Киев летела 31 ракета, ПВО сбила 21 из них – Кличко

"По информации от военных – в Киев летела 31 ракета, 21 ракета была сбита. Несколько вмешательств в объекты критической инфраструктуры. Сейчас часть города обесточена. Отсутствует водоснабжение, работники "Киевводоканала" и "Киевэнерго" работают, чтобы восстановить их работу. У нас 11 человек были ранены, 10 человек – госпитализированы, из них один ребенок", – сообщил Кличко.
В результате российской атаки 23 ноября в Киеве погибли три человека, ранены 11, сообщал ранее Кличко. Из-за обстрелов оккупантов весь Киев без воды, Киевская область полностью обесточена.
23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Прилеты зафиксированы в Киеве и области, во Львовской и Кировоградской областях. Местные власти сообщали о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, несколько регионов без света. Киев также остался без воды.
Четыре атомные электростанции отключены от энергосистемы.