На Киев летела 31 ракета, ПВО сбила 21 из них – Кличко

"По информации от военных – в Киев летела 31 ракета, 21 ракета была сбита. Несколько вмешательств в объекты критической инфраструктуры. Сейчас часть города обесточена. Отсутствует водоснабжение, работники "Киевводоканала" и "Киевэнерго" работают, чтобы восстановить их работу. У нас 11 человек были ранены, 10 человек – госпитализированы, из них один ребенок", – сообщил Кличко.

В результате российской атаки 23 ноября в Киеве погибли три человека, ранены 11, сообщал ранее Кличко. Из-за обстрелов оккупантов весь Киев без воды, Киевская область полностью обесточена.