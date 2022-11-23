Шесть человек погибли, еще 36 получили ранения в результате ракетных ударов России по Украине 23 ноября – полиция

В результате попадания в дом в Вышгороде Киевской области три человека погибли и 20 травмированы, отметил Клименко Фото: Поліція Київської області / Facebook

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался на YouTube-канале "Рада", сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"На данный момент нами зафиксировано попадание ракет по 16 объектам на территории нашего государства… По Украине на данный момент мы зафиксировали гибель шести наших граждан и 36 граждан получили ранения", – сказал глава Нацполиции.

По словам Клименко, в результате попадания в дом в Вышгороде Киевской области три человека погибли и 20 травмированы.