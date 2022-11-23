Шесть человек погибли, еще 36 получили ранения в результате ракетных ударов России по Украине 23 ноября – полиция

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался на YouTube-канале "Рада", сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
"На данный момент нами зафиксировано попадание ракет по 16 объектам на территории нашего государства… По Украине на данный момент мы зафиксировали гибель шести наших граждан и 36 граждан получили ранения", – сказал глава Нацполиции.
По словам Клименко, в результате попадания в дом в Вышгороде Киевской области три человека погибли и 20 травмированы.
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В районе 13.00 по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 15.00.
Воздушные силы ВСУ сообщили в Telegram, что оккупанты выпустили по территории Украины 70 крылатых ракет, 51 из них была сбита силами и средствами ПВО.
В ряде регионов есть попадания в объекты критической инфраструктуры, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
В Киеве, по последним данным, три человека погибли, шестеро пострадали.