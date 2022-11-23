В результате российского обстрела 23 ноября погибло 10 человек – МВД Украины

"Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по мирному населению всей Украины. Сегодня – три попадания в многоэтажные дома. К сожалению, погибло 10 человек", – написал чиновник.
Он также добавил, что среди погибших – младенец, которому была два дня (ребенок погиб в результате удара РФ по роддому в Вольнянске Запорожской области). До этого сообщалось о трех погибших в Киеве и пяти – в Вышгороде.
Монастырский отметил, что с 10 октября Россия нанесла более 600 ракетных ударов по Украине.
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, есть погибшие. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинских АЭС были отключены от сети.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.