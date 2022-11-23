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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российского обстрела 23 ноября погибло 10 человек – МВД Украины

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С 10 октября РФ нанесла по Украине более 600 ракетных ударов, заявил Монастырский
С 10 октября РФ нанесла по Украине более 600 ракетных ударов, заявил Монастырский
Фото: МВС України / Telegram

В результате массированного ракетного обстрела украинских городов со стороны российских оккупационных войск погибло 10 украинцев, в том числе младенец. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по мирному населению всей Украины. Сегодня – три попадания в многоэтажные дома. К сожалению, погибло 10 человек", – написал чиновник.

Он также добавил, что среди погибших – младенец, которому была два дня (ребенок погиб в результате удара РФ по роддому в Вольнянске Запорожской области). До этого сообщалось о трех погибших в Киеве и пяти – в Вышгороде.

Монастырский отметил, что с 10 октября Россия нанесла более 600 ракетных ударов по Украине.

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Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, есть погибшие. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинских АЭС были отключены от сети.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Киев, МВД, Украина, Киевская область, Запорожская область, вторжение, Вышгород, российская агрессия, война России против Украины, Денис Монастырский, Вольнянск
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