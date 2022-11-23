В результате российского обстрела 23 ноября погибло 10 человек – МВД Украины

С 10 октября РФ нанесла по Украине более 600 ракетных ударов, заявил Монастырский Фото: МВС України / Telegram

"Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по мирному населению всей Украины. Сегодня – три попадания в многоэтажные дома. К сожалению, погибло 10 человек", – написал чиновник.

Он также добавил, что среди погибших – младенец, которому была два дня (ребенок погиб в результате удара РФ по роддому в Вольнянске Запорожской области). До этого сообщалось о трех погибших в Киеве и пяти – в Вышгороде.

Монастырский отметил, что с 10 октября Россия нанесла более 600 ракетных ударов по Украине.