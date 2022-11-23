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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОП после гибели младенца в Вольнянске пообещали привлечь РФ к ответственности "за каждую украинскую жизнь"

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РФ ночью нанесла ракетный удар по родильному корпусу больницы Вольнянска
РФ ночью нанесла ракетный удар по родильному корпусу больницы Вольнянска
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя гибель младенца в родильном отделении больницы Вольнянска Запорожской области, назвал террористами россиян, обстрелявших больницу.

"Если бы я мог себе позволить в коммуникации определенные слова, то написал бы немножко иначе об этих террористах. Но скажу лишь одно – расплата для этих животных будет максимальной, за каждую украинскую жизнь будет ответственность", – написал он в Telegram. 

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по больнице Вольнянска. Погиб мальчик, который прожил только два дня, мама ребенка выжила, но есть раненые среди врачей, сообщали в обладминистрации и ОП. 

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко проинформировал, что обстрел произошел около 2.00. 

"Погиб младенец. Одна мама ранена. Двух врачей достали из-под завалов. У врача-реаниматолога 37% ожогов. Раненые получают помощь. Маленькую жизнь, которая могла когда-то стать большой и счастливой, уже не вернет никто", – сообщил он. 

Россия – это не страна-террорист, а страна-убийца, возмутился Ляшко. 

"Это не ответственность того урода, который запустил эту ракету, это ответственность каждого россиянина, кто поддерживает или не выступает против режима сумасшедшего маньяка. Мы никогда вас не простим. Мир никогда вас не простит. Вы когда-то оправитесь от пропаганды, которой вам промыли мозги, но будет уже поздно. Жизнь детей, которых вы убили, уже никто не вернет", – подчеркнул министр. 

В заключение глава украинского Минздрава обратился в своем посте к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и директору Европейского регионального бюро ВОЗ Хансу Клюге. 

"Мурашко, говнюк ты, а не министр здравоохранения! – написал он. – Ханс Клюге, не может быть никаких компромиссов со злом".  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ВОЗ, террористы, война России против Украины, Минздрав, больницы, ребенок, Андрей Ермак, Виктор Ляшко, Вольнянск
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