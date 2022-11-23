Новорожденному, который погиб в Вольнянске в результате удара РФ, было два дня. Его мама выжила, есть раненые среди врачей – ОП

Россияне обстреляли родильное отделение больницы в Вольнянске этой ночью, там продолжается разбор завалов Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Местные власти информировали об ударе и сообщали, что погиб младенец.

Тимошенко добавил: РФ атаковала отделение ракетами С-300.

"Погиб мальчик, родившийся два дня назад. Мать осталась жива. Два человека пострадало – врачи. Один врач в тяжелом состоянии", – сообщил замглавы ОП. На месте удара работают спасатели, они разбирают завалы, уточнил он.

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Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

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