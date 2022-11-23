Новорожденному, который погиб в Вольнянске в результате удара РФ, было два дня. Его мама выжила, есть раненые среди врачей – ОП

Местные власти информировали об ударе и сообщали, что погиб младенец.
Тимошенко добавил: РФ атаковала отделение ракетами С-300.
"Погиб мальчик, родившийся два дня назад. Мать осталась жива. Два человека пострадало – врачи. Один врач в тяжелом состоянии", – сообщил замглавы ОП. На месте удара работают спасатели, они разбирают завалы, уточнил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.