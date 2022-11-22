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Экс-министру образования Украины Табачнику сообщили о подозрении в госизмене

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Табачник занимал должность министра образования Украины с 2010-го по 2014 год
Табачник занимал должность министра образования Украины с 2010-го по 2014 год
Фото: wikipedia.org

СБУ сообщила о подозрение в государственной измене в условиях военного положения (ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику.

Сообщение о подозрение опубликовано 22 ноября на сайте Офиса генпрокурора Украины.  

В тексте документа (.pdf) отмечается, что Табачник 1 мая с помощью мессенджера Telegram сконтактировал так называемых "глав" российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей – Владимира Сальдо и Евгения Балицкого – с замминистра здравоохранения РФ Андреем Плутницким "для организации и налаживания" ими процессов в сфере охраны здоровья на временно захваченных Россией территориях.

При этом Табачник действовал как представитель "высших органов власти РФ", указывается в сообщении о подозрении.

18 июня Табачник переписывался с Сальдо для организации его встречи с "министром МЧС АР Крым" для решения вопроса о создании "службы по чрезвычайным ситуациям, подписании договора о сотрудничестве с "Управлением внутренних дел в Херсонской области" и создании службы "112".

25 и 26 июля Табачник взял у Сальдо и Балицкого информацию о количестве объектов инфраструктуры, учебных учреждений, медицинских учреждений, избирательных участков. 

"В результате Табачник подготовил на имя замглавы правительства РФ Хуснуллина М.Ш. проект документа… о необходимости обеспечения вооруженной охраны объектов жизнеобеспечения, учебных заведений, медицинских учреждений и избирательных участков на территории Запорожской и Херсонской областей за подписью… Балицкого и Сальдо соответственно", – сказано в сообщении о подозрении.

Кроме того, Табачник докладывал сотруднику 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ о некомпетентности Балицкого в вопросах создания сети аптек на временно оккупированной территории, ценообразовании на фармацевтическую продукцию, а также ненадлежащего хранения вакцин и инсулинов.

Сообщение о подозрении Табачнику объявил старший следователь УСБУ в Винницкой области, его вызвали на допрос 28, 29 и 30 ноября.

Соратник беглого экс-президента Украины Виктора Яуковича Дмитрий Табачник занимал должность министра образования Украины с 2010-го по 2014 год. В марте 2015 года уехал за пределы Украины и находится в Израиле.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территорий Херсонской и Запорожской областей.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе – в Херсонской области. В ноябре украинские военные освободили от оккупантов Херсон и правобережье Херсонской области.

Теги: Россия, СБУ, Крым, Украина, образование, Дмитрий Табачник, Винница, ФСБ, Херсонская область, Запорожская область, МЧС, госизмена, допрос, Евгений Балицкий, подозрение, Марат Хуснуллин, следователь, мессенджер, Владимир Сальдо, сотрудничество, здравоохранение, российские оккупанты
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