Экс-министру образования Украины Табачнику сообщили о подозрении в госизмене

Табачник занимал должность министра образования Украины с 2010-го по 2014 год Фото: wikipedia.org

Сообщение о подозрение опубликовано 22 ноября на сайте Офиса генпрокурора Украины.

В тексте документа (.pdf) отмечается, что Табачник 1 мая с помощью мессенджера Telegram сконтактировал так называемых "глав" российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей – Владимира Сальдо и Евгения Балицкого – с замминистра здравоохранения РФ Андреем Плутницким "для организации и налаживания" ими процессов в сфере охраны здоровья на временно захваченных Россией территориях.

При этом Табачник действовал как представитель "высших органов власти РФ", указывается в сообщении о подозрении.

18 июня Табачник переписывался с Сальдо для организации его встречи с "министром МЧС АР Крым" для решения вопроса о создании "службы по чрезвычайным ситуациям, подписании договора о сотрудничестве с "Управлением внутренних дел в Херсонской области" и создании службы "112".

25 и 26 июля Табачник взял у Сальдо и Балицкого информацию о количестве объектов инфраструктуры, учебных учреждений, медицинских учреждений, избирательных участков.

"В результате Табачник подготовил на имя замглавы правительства РФ Хуснуллина М.Ш. проект документа… о необходимости обеспечения вооруженной охраны объектов жизнеобеспечения, учебных заведений, медицинских учреждений и избирательных участков на территории Запорожской и Херсонской областей за подписью… Балицкого и Сальдо соответственно", – сказано в сообщении о подозрении.

Кроме того, Табачник докладывал сотруднику 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ о некомпетентности Балицкого в вопросах создания сети аптек на временно оккупированной территории, ценообразовании на фармацевтическую продукцию, а также ненадлежащего хранения вакцин и инсулинов.

Сообщение о подозрении Табачнику объявил старший следователь УСБУ в Винницкой области, его вызвали на допрос 28, 29 и 30 ноября.

Соратник беглого экс-президента Украины Виктора Яуковича Дмитрий Табачник занимал должность министра образования Украины с 2010-го по 2014 год. В марте 2015 года уехал за пределы Украины и находится в Израиле.