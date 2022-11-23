Залужный о ракетных ударах оккупантов: Мир в Европе напрямую зависит от устойчивости и защищенности Украины

"Будучи несостоятельным одолеть Вооруженные силы Украины, противник ведет войну с мирными гражданами, теплоэлектростанциями, лечебными учреждениями и даже младенцами, – написал Залужный. – Во время сегодняшней атаки враг совершил 67 пусков крылатых ракет воздушного (Х-101/Х-555) и морского базирования ("Калибр"). Силами и средствами Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны уничтожена 51 крылатая ракета, а также пять дронов-камикадзе типа "Ланцет". Только по Киеву было выпущено 30 ракет, 20 уничтожено".

Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность военнослужащим, "чей профессионализм спасает жизнь".

"Вы являетесь образцом для всего мира. То, что вы делаете в условиях постоянной нехватки вооружения, техники, боеприпасов, – на грани возможного. Благодарю страны-партнеры за предоставленные системы ПВО и ПРО, прикрывающие небо над нами. Мир в Европе напрямую зависит от устойчивости и защищенности Украины", – резюмировал Залужный.