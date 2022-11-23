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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный о ракетных ударах оккупантов: Мир в Европе напрямую зависит от устойчивости и защищенности Украины

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Залужный выразил благодарность военнослужащим, "чей профессионализм спасает жизнь"
Залужный выразил благодарность военнослужащим, "чей профессионализм спасает жизнь"
Фото предоставлено Олегом Пальчиком

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал в Facebook массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, который 23 ноября нанесла "страна-террорист – РФ".

"Будучи несостоятельным одолеть Вооруженные силы Украины, противник ведет войну с мирными гражданами, теплоэлектростанциями, лечебными учреждениями и даже младенцами, – написал Залужный. – Во время сегодняшней атаки враг совершил 67 пусков крылатых ракет воздушного (Х-101/Х-555) и морского базирования ("Калибр"). Силами и средствами Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны уничтожена 51 крылатая ракета, а также пять дронов-камикадзе типа "Ланцет". Только по Киеву было выпущено 30 ракет, 20 уничтожено".

Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность военнослужащим, "чей профессионализм спасает жизнь".

"Вы являетесь образцом для всего мира. То, что вы делаете в условиях постоянной нехватки вооружения, техники, боеприпасов, – на грани возможного. Благодарю страны-партнеры за предоставленные системы ПВО и ПРО, прикрывающие небо над нами. Мир в Европе напрямую зависит от устойчивости и защищенности Украины", – резюмировал Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0UdbxDXxCrJzHHKtJTJzwoM1yn9SpeMb64dbY6F17FBYE1jBLNJPiYcyEqMtzJyS2l

Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, есть погибшие. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинских АЭС были отключены от сети.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.

Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО, ВСУ, обстрелы, ПРО, война России против Украины, ракеты, военнослужащий, инфраструктура, Валерий Залужный, крылатая ракета, энергосистема, небо
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