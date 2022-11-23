Россияне нанесли удары по жилым домам и объектам энергетики в Киеве и четырех областях – Генштаб ВСУ

В результате сегодняшних российских атак есть погибшие и раненые Фото: ДСНС України / Telegram

"По предварительной информации, были применены 65 крылатых ракет Х-101, 51 из которых сбита силами обороны Украины. Ударам подверглись жилые дома и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. Информация уточняется", – говорится в сводке.

Других сообщений о ракетных попаданиях в результате дневной атаки сегодня не было. В то же время о попадании по энергообъекту сообщал глава обладминистрации Кировоградской области.

"Кроме того, этой ночью противник нанес два ракетных удара по Запорожской области и совершил пять обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск", – добавили в Генштабе.

В сводке также сообщается, что враг обстреливал из РСЗО, танков, минометов и артиллерии населенные пункты в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской областях.