Россияне нанесли удары по жилым домам и объектам энергетики в Киеве и четырех областях – Генштаб ВСУ

"По предварительной информации, были применены 65 крылатых ракет Х-101, 51 из которых сбита силами обороны Украины. Ударам подверглись жилые дома и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. Информация уточняется", – говорится в сводке.
Других сообщений о ракетных попаданиях в результате дневной атаки сегодня не было. В то же время о попадании по энергообъекту сообщал глава обладминистрации Кировоградской области.
"Кроме того, этой ночью противник нанес два ракетных удара по Запорожской области и совершил пять обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск", – добавили в Генштабе.
В сводке также сообщается, что враг обстреливал из РСЗО, танков, минометов и артиллерии населенные пункты в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской областях.
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В районе 13.00 по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 15.00.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по столице была выпущена 31 ракета, удалось сбить 21.
Известно о попаданиях в объекты критической инфраструктуры в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. В столице и Киевской области есть погибшие, десятки раненых.
Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии, Киев остался и без воды.
Были временно обесточены все украинские АЭС, большинство ТЭС и ГЭС, сообщили в Минэнерго.