Над Киевом сбили 22 ракеты из 31. Вода и тепло должны появиться 24 ноября – военная администрация Киева

Девять ракет российских оккупантов долетели до Киева и причинили разрушения Фото: ДСНС України / Telegram

"За время воздушной тревоги в небе над столицей была зафиксирована 31 ракета. Из них силы обороны Киева сбили 22", – сказано в сообщении.

Отмечается, что три человека погибли, 11 получили ранения. Вражеские ракеты попали в том числе по жилому сектору, подтвердили в администрации.

"В результате попаданий ракет произошли повреждения отдельных элементов критической инфраструктуры. Некоторые районы столицы частично обесточены и имеют проблемы с тепло- и водоснабжением. Электроснабжение отключено в аварийном режиме, восстановление ожидается после стабилизации системы. Вода и тепло в домах должны появиться на утро 24 ноября", – говорится в сводке КГВА.

Там добавили, что все аварийные бригады работают в чрезвычайном режиме по восстановлению поврежденных коммуникаций.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по столице была выпущена 31 ракета, удалось сбить 21. Сообщалось, что в столице три человека погибли, 11 пострадали.