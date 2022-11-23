Над Киевом сбили 22 ракеты из 31. Вода и тепло должны появиться 24 ноября – военная администрация Киева

"За время воздушной тревоги в небе над столицей была зафиксирована 31 ракета. Из них силы обороны Киева сбили 22", – сказано в сообщении.
Отмечается, что три человека погибли, 11 получили ранения. Вражеские ракеты попали в том числе по жилому сектору, подтвердили в администрации.
"В результате попаданий ракет произошли повреждения отдельных элементов критической инфраструктуры. Некоторые районы столицы частично обесточены и имеют проблемы с тепло- и водоснабжением. Электроснабжение отключено в аварийном режиме, восстановление ожидается после стабилизации системы. Вода и тепло в домах должны появиться на утро 24 ноября", – говорится в сводке КГВА.
Там добавили, что все аварийные бригады работают в чрезвычайном режиме по восстановлению поврежденных коммуникаций.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по столице была выпущена 31 ракета, удалось сбить 21. Сообщалось, что в столице три человека погибли, 11 пострадали.
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В районе 13.00 по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 15.00.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.
В ряде регионов есть попадания в объекты критической инфраструктуры, в частности в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Четыре атомные электростанции отключены от энергосистемы.
В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток. В компании напомнили, что при значительном перерыве в электроснабжении начинают работать "пункты несокрушимости", где есть электричество, мобильная связь, интернет и вода (их адреса можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua).