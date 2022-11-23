Число жертв ракетного удара по жилой пятиэтажке в Вышгороде выросло до пяти – Офис президента

По его словам, спасательные работы на месте попадания снаряда в жилой дом продолжаются.
"Один дом разрушен полностью, другой – на 50%. ГСЧС продолжает работать", – сказал Тимошенко.
Он отметил, что людей из разбитых домов расселяют в отеле, этим занимается Киевская областная военная администрация.
О том, что российские оккупанты попали ракетой в жилой дом в Вышгороде, стало известно около 15:00. Позже начальник управления полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил о 35 пострадавших в результате обстрела, среди них – шестеро детей.
"Самой маленькой девочке пять лет. К счастью, у малыша легкие телесные повреждения, но мы понимаем, насколько тяжелы останутся психологические травмы", – написал Небытов в Telegram.
По его словам, взрывом повреждены еще четыре дома.
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, есть погибшие. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинских АЭС были отключены от сети.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.