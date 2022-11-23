Число жертв ракетного удара по жилой пятиэтажке в Вышгороде выросло до пяти – Офис президента

По его словам, спасательные работы на месте попадания снаряда в жилой дом продолжаются.

"Один дом разрушен полностью, другой – на 50%. ГСЧС продолжает работать", – сказал Тимошенко.

Он отметил, что людей из разбитых домов расселяют в отеле, этим занимается Киевская областная военная администрация.

О том, что российские оккупанты попали ракетой в жилой дом в Вышгороде, стало известно около 15:00. Позже начальник управления полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил о 35 пострадавших в результате обстрела, среди них – шестеро детей.

"Самой маленькой девочке пять лет. К счастью, у малыша легкие телесные повреждения, но мы понимаем, насколько тяжелы останутся психологические травмы", – написал Небытов в Telegram.

По его словам, взрывом повреждены еще четыре дома.