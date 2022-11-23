Четыре человека погибли, еще 31 получил ранения в результате российского удара по Вышгороду, среди пострадавших – шестеро детей

Об этом сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора в Telegram.
Начальник управления полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал в Telegram о 35 пострадавших в результате обстрела, среди них – шестеро детей.
"Самой маленькой девочке пять лет. К счастью, у малыша легкие телесные повреждения, но мы понимаем, насколько тяжелы останутся психологические травмы", – написал Небытов.
По его словам, взрывом повреждены еще четыре дома.
"Полиция оказывает помощь, мы находимся по всему периметру, у каждого подъезда. Мы не допустим фактов мародерства", – подчеркнул Небытов.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба уточнил в Telegram, что в Вышгороде пострадал 31 человек, всего в области – 36 пострадавших (ранения получили житель Глевахи, житель Чабанов и трое жителей Украинки).
Правоохранители начали досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч.1,2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, есть погибшие. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинских АЭС были отключены от сети.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.