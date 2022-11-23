ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Четыре человека погибли, еще 31 получил ранения в результате российского удара по Вышгороду, среди пострадавших – шестеро детей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты попали ракетой в жилой дом в Вышгороде
Оккупанты попали ракетой в жилой дом в Вышгороде
Фото: Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Вышгороде Киевской области 23 ноября погибло четыре человека.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора в Telegram.

Начальник управления полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал в Telegram о 35 пострадавших в результате обстрела, среди них – шестеро детей.

"Самой маленькой девочке пять лет. К счастью, у малыша легкие телесные повреждения, но мы понимаем, насколько тяжелы останутся психологические травмы", – написал Небытов.

По его словам, взрывом повреждены еще четыре дома.

"Полиция оказывает помощь, мы находимся по всему периметру, у каждого подъезда. Мы не допустим фактов мародерства", – подчеркнул Небытов.

Фото: Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram
Фото: Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram

Фото: Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram
Фото: Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба уточнил в Telegram, что в Вышгороде пострадал 31 человек, всего в области – 36 пострадавших (ранения получили житель Глевахи, житель Чабанов и трое жителей Украинки).

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч.1,2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, есть погибшие. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинских АЭС были отключены от сети.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Теги: Россия, Украина, взрыв, полиция, Киевская область, помощь, правоохранители, расследование, Вышгород, обстрелы, мародеры, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, инфраструктура, погибшие, Андрей Небытов, травмы, дом, девочка, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Гірше, ніж блювота, просто москалота". Защищающий Украину Петр Мага опубликовал четверостишие о "мразьпутине"
"Гірше, ніж блювота, просто москалота". Защищающий Украину Петр Мага опубликовал четверостишие о "мразьпутине"
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
"Наверное, что-то знает". 53-летний Доний показал пятилетнюю дочь, которая пела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
"Наверное, что-то знает". 53-летний Доний показал пятилетнюю дочь, которая пела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
28-летний муж 40-летней Спирс, который раньше имел лишний вес, похвастался мышцами
28-летний муж 40-летней Спирс, который раньше имел лишний вес, похвастался мышцами
"Счастье в простых вещах". Tarabarova, которая ждет третьего ребенка, показала прогулку с сыном
"Счастье в простых вещах". Tarabarova, которая ждет третьего ребенка, показала прогулку с сыном
"Будет помнить, что дома его ждет жена". Возлюбленная украинского защитника проехала 700 км, чтобы сыграть свадьбу на передовой
"Будет помнить, что дома его ждет жена". Возлюбленная украинского защитника проехала 700 км, чтобы сыграть свадьбу на передовой
"Почти не постарела". 56-летняя Кроуфорд в блестящем наряде покружилась перед камерой. Видео
"Почти не постарела". 56-летняя Кроуфорд в блестящем наряде покружилась перед камерой. Видео
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Когда вспомнил, что украинец". Амадор Лопес показал на видео свои эмоции
"Когда вспомнил, что украинец". Амадор Лопес показал на видео свои эмоции
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (232891)
2
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (222837)
3
Арестович покинул Украину. Фото за границей (200920)
4
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (144658)
5
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова (60303)
6
64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото (58581)
7
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни (49400)
8
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала (49283)
 
 
 
 