Четыре человека погибли, еще 31 получил ранения в результате российского удара по Вышгороду, среди пострадавших – шестеро детей

Оккупанты попали ракетой в жилой дом в Вышгороде Фото: Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram

Об этом сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора в Telegram.

Начальник управления полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал в Telegram о 35 пострадавших в результате обстрела, среди них – шестеро детей.

"Самой маленькой девочке пять лет. К счастью, у малыша легкие телесные повреждения, но мы понимаем, насколько тяжелы останутся психологические травмы", – написал Небытов.

По его словам, взрывом повреждены еще четыре дома.

"Полиция оказывает помощь, мы находимся по всему периметру, у каждого подъезда. Мы не допустим фактов мародерства", – подчеркнул Небытов.

Фото: Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram

Фото: Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба уточнил в Telegram, что в Вышгороде пострадал 31 человек, всего в области – 36 пострадавших (ранения получили житель Глевахи, житель Чабанов и трое жителей Украинки).

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч.1,2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).