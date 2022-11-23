Восстановлено электроснабжение в 16 регионах Украины, идет подключение потребителей – ОП

В частности, Тимошенко написал, что во Львовской области электроснабжение восстановлено на 90%. В Одесской области восстановили водо- и теплоснабжение и начали включать свет абонентам.

В Запорожской, Черновицкой, Черниговской, Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областях и Киеве восстановлена подача электричества.

В этих регионах начали частично подключать объекты критической и социальной инфраструктуры, а также бытовых потребителей. При этом, добавил Тимошенко, возможны стабилизационные отключения света.