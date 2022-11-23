Восстановлено электроснабжение в 16 регионах Украины, идет подключение потребителей – ОП

В частности, Тимошенко написал, что во Львовской области электроснабжение восстановлено на 90%. В Одесской области восстановили водо- и теплоснабжение и начали включать свет абонентам.
В Запорожской, Черновицкой, Черниговской, Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областях и Киеве восстановлена подача электричества.
В этих регионах начали частично подключать объекты критической и социальной инфраструктуры, а также бытовых потребителей. При этом, добавил Тимошенко, возможны стабилизационные отключения света.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинских АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.