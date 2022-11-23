"В Кремле до сих пор ни черта не знают об Украине. Каждая новая атака укрепляет наш характер". Подоляк прокомментировал ракетную атаку оккупантов

"Если Москва действительно считает, что из-за отключения света украинцы пойдут сбрасывать правительство и умолять на коленях пощады, значит, после девяти месяцев войны в Кремле до сих пор ни черта не знают об Украине. Каждая новая атака укрепляет наш характер. Россия уже чувствует его на поле боя. Но добавим", – пообещал Подоляк.
Якщо Москва справді вважає, що через відключення світла українці підуть скидати уряд і благатимуть на колінах пощади, значить, після 9 місяців війни в Кремлі досі ні чорта не знають про * . Кожна нова атака лише зміцнює наш характер. Рф уже відчуває його на полі бою. Але додамо…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 23, 2022
Он отметил, что пока мир следит за чемпионатом по футболу в Катаре, украинцы ведут счет выпущенных оккупантами ракет.
Поки хтось чекає результатів матчів чемпіонату світу з футболу та кількості забитих голів, українці чекають іншого «рахунку» – кількості перехоплених російських ракет. Триває нова масована атака на об’єкти * інфраструктури. Віримо в NASAMS, IRIS-T і сили протиповітряної оборони.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 23, 2022
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В районе 13.00 по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 15.00.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В Киевской городской военной администрации заявили, что по столице была выпущена 31 ракета, удалось сбить 22.
В ряде регионов есть попадания в объекты критической инфраструктуры, в частности в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Четыре атомные электростанции отключены от энергосистемы.
В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток. В компании напомнили, что при значительном перерыве в электроснабжении начинают работать "пункты несокрушимости", где есть электричество, мобильная связь, интернет и вода (их адреса можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua).
Погибшие в результате обстрелов есть в Киеве и Киевской области. В столице, по последним данным, три человека погибли, 11 пострадали.