"В Кремле до сих пор ни черта не знают об Украине. Каждая новая атака укрепляет наш характер". Подоляк прокомментировал ракетную атаку оккупантов

Подоляк убежден, что оккупантам не удастся сломить украинцев при помощи ракетного террора Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Если Москва действительно считает, что из-за отключения света украинцы пойдут сбрасывать правительство и умолять на коленях пощады, значит, после девяти месяцев войны в Кремле до сих пор ни черта не знают об Украине. Каждая новая атака укрепляет наш характер. Россия уже чувствует его на поле боя. Но добавим", – пообещал Подоляк.

Якщо Москва справді вважає, що через відключення світла українці підуть скидати уряд і благатимуть на колінах пощади, значить, після 9 місяців війни в Кремлі досі ні чорта не знають про * . Кожна нова атака лише зміцнює наш характер. Рф уже відчуває його на полі бою. Але додамо… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 23, 2022

Он отметил, что пока мир следит за чемпионатом по футболу в Катаре, украинцы ведут счет выпущенных оккупантами ракет.