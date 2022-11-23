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Россия погрузила Молдову во тьму – Санду

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Санду: Как бы трудно ни было сейчас, будущее Молдовы в свободном мире
Санду: Как бы трудно ни было сейчас, будущее Молдовы – в свободном мире
Фото: ЕРА

Несмотря на атаки России, которые привели к гибели людей в Украине, а также к массовым отключениям в Украине и Молдове, выбор Молдовы – оставаться в свободном мире. Об этом президент Мая Санду написала 23 ноября в Facebook.

По ее словам, Кишинев не может доверять режиму Москвы, который убивает одних людей и оставляет других без света и тепла.

"Россия оставила Молдову в темноте. Война России  убивает людей, уничтожает ракетами жилые дома и энергетическую инфраструктуру... Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей ради простого желания держать других людей бедными и смиренными. Как бы трудно ни было сейчас, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова – оставаться в свободном мире", – написала она.

23 ноября в Молдове начались массовые отключения электроэнергии из-за ракетного обстрела Украины со стороны России. Об этом написал вице-премьер-министр – министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну в своем Telegram.

"Сегодня у нас повторение ситуации 15 ноября. После бомбардировки Россией энергосистемы Украины в последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране. Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электричеству", – соообщил он.

https://www.facebook.com/maia.sandu/posts/pfbid0g87WuejrXdXHT3bz5K39frLMpXSyiTEUTrhHYDb9skc7uVPhAFYjAaJhAxrqnEb4l

Контекст:

Днем 23 ноября по всей территории Украины, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях, взрывах во Львовской, Киевской областях и столице.

15 ноября в Молдове также произошли масштабные отключения электроэнергии, вызванные российскими ракетными ударами по украинским объектам.

Энергосистема Молдовы, связанная с украинской, и ранее страдала из-за российских обстрелов украинской территории. В октябре в Молдове в связи с этим объявляли режим экономии.

Теги: Россия, Молдова, электричество, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Майя Санду
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