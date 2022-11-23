Россия погрузила Молдову во тьму – Санду

Санду: Как бы трудно ни было сейчас, будущее Молдовы – в свободном мире Фото: ЕРА

По ее словам, Кишинев не может доверять режиму Москвы, который убивает одних людей и оставляет других без света и тепла.

"Россия оставила Молдову в темноте. Война России убивает людей, уничтожает ракетами жилые дома и энергетическую инфраструктуру... Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей ради простого желания держать других людей бедными и смиренными. Как бы трудно ни было сейчас, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова – оставаться в свободном мире", – написала она.

23 ноября в Молдове начались массовые отключения электроэнергии из-за ракетного обстрела Украины со стороны России. Об этом написал вице-премьер-министр – министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну в своем Telegram.

"Сегодня у нас повторение ситуации 15 ноября. После бомбардировки Россией энергосистемы Украины в последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране. Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электричеству", – соообщил он.