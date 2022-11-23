Блинкен о ракетной атаке РФ: Эта ужасная тактика не сломит решимость Украины и ее партнеров

"Миллионы людей по всей Украине прятались в укрытиях, когда сегодня Россия снова обрушила ракетный дождь. Продолжающиеся атаки на инфраструктуру призваны держать гражданское население Украины в холоде и неведении. Эта ужасающая тактика не сломит решимость Украины и ее партнеров", – написал Блинкен.

Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО сбили 51 из 70 запущенных сегодня Россией ракет, а также пять ударных беспилотников "Ланцет".

В ряде регионов есть попадания в объекты критической инфраструктуры, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. В результате ракетного удара РФ по Украине были временно обесточены все АЭС, большинство ТЭС и ГЭС.

Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии, в том числе в Киеве и Киевской области.

Погибшие в результате обстрелов есть в Киеве и Киевской области. В столице, по последним данным, три человека погибли, 11 пострадали.