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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен о ракетной атаке РФ: Эта ужасная тактика не сломит решимость Украины и ее партнеров

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Блинкен высказался об обстрелах Украины со стороны РФ
Блинкен высказался об обстрелах Украины со стороны РФ
Фото: EPA

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал в Twitter массированную ракетную атаку России на Украину 23 ноября.

"Миллионы людей по всей Украине прятались в укрытиях, когда сегодня Россия снова обрушила ракетный дождь. Продолжающиеся атаки на инфраструктуру призваны держать гражданское население Украины в холоде и неведении. Эта ужасающая тактика не сломит решимость Украины и ее партнеров", – написал Блинкен.

Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО сбили 51 из 70 запущенных сегодня Россией ракет, а также пять ударных беспилотников "Ланцет".

В ряде регионов есть попадания в объекты критической инфраструктуры, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. В результате ракетного удара РФ по Украине были временно обесточены все АЭС, большинство ТЭС и ГЭС.

Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии,  в том числе в Киеве и Киевской области. 

Погибшие в результате обстрелов есть в Киеве и Киевской области. В столице, по последним данным, три человека погибли, 11 пострадали.

Теги: США, Энтони Блинкен, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины
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