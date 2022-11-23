Блинкен о ракетной атаке РФ: Эта ужасная тактика не сломит решимость Украины и ее партнеров

"Миллионы людей по всей Украине прятались в укрытиях, когда сегодня Россия снова обрушила ракетный дождь. Продолжающиеся атаки на инфраструктуру призваны держать гражданское население Украины в холоде и неведении. Эта ужасающая тактика не сломит решимость Украины и ее партнеров", – написал Блинкен.
Millions across Ukraine took shelter as Russia again rained down missiles today. Continued attacks on infrastructure are designed to keep Ukraine’s civilians cold and in the dark. These appalling tactics won't break the resolve of Ukraine and its partners.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 23, 2022
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО сбили 51 из 70 запущенных сегодня Россией ракет, а также пять ударных беспилотников "Ланцет".
В ряде регионов есть попадания в объекты критической инфраструктуры, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. В результате ракетного удара РФ по Украине были временно обесточены все АЭС, большинство ТЭС и ГЭС.
Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии, в том числе в Киеве и Киевской области.
Погибшие в результате обстрелов есть в Киеве и Киевской области. В столице, по последним данным, три человека погибли, 11 пострадали.