Россияне снова обстреляли Херсон, есть погибший – ОВА

"Враг продолжает терроризировать город. Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки погиб мужчина в возрасте 73 лет", – написал Янушевич.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным, заявили в ОП 21 сентября.