РФ обстреливает Херсон. В городе прогремело около 10 взрывов, есть погибшие

Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая рассказал журналистам, что около полудня российский снаряд попал в магистральный газопровод.
"По состоянию на 15.00 известно, что российская армия попала в 11 точек в городе. В результате обстрелов повреждены многие дома частного сектора, после прилета произошли два пожара. Было также попадание в магистральный газопровод. Известно о трех погибших, одном раненом человеке, еще один находится под завалами", – сказала Луговая.
21 ноября в Херсоне и Херсонской области в результате российских обстрелов погибло три человека, еще 10 получили ранения, сообщали в Офисе президента Украины.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным, заявили в ОП 21 сентября.