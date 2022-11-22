РФ обстреливает Херсон. В городе прогремело около 10 взрывов, есть погибшие

Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая рассказал журналистам, что около полудня российский снаряд попал в магистральный газопровод.

"По состоянию на 15.00 известно, что российская армия попала в 11 точек в городе. В результате обстрелов повреждены многие дома частного сектора, после прилета произошли два пожара. Было также попадание в магистральный газопровод. Известно о трех погибших, одном раненом человеке, еще один находится под завалами", – сказала Луговая.

21 ноября в Херсоне и Херсонской области в результате российских обстрелов погибло три человека, еще 10 получили ранения, сообщали в Офисе президента Украины.