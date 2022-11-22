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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ обстреливает Херсон. В городе прогремело около 10 взрывов, есть погибшие

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В результате российских обстрелов в Херсоне повреждены жилые дома
В результате российских обстрелов в Херсоне повреждены жилые дома
Фото: suspilne.media

22 ноября российская оккупационная армия обстреливает Херсон, к 14.45 в городе прогремело около 10 взрывов, сообщили корреспонденты "Суспільного".

Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая рассказал журналистам, что около полудня российский снаряд попал в магистральный газопровод.

"По состоянию на 15.00 известно, что российская армия попала в 11 точек в городе. В результате обстрелов повреждены многие дома частного сектора, после прилета произошли два пожара. Было также попадание в магистральный газопровод. Известно о трех погибших, одном раненом человеке, еще один находится под завалами", – сказала Луговая.

21 ноября в Херсоне и Херсонской области в результате российских обстрелов погибло три человека, еще 10 получили ранения, сообщали в Офисе президента Украины.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным, заявили в ОП 21 сентября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, пожар, газопровод, обстрелы, война России против Украины, погибшие, ранение, Галина Луговая
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