ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Продукты и лекарства. Херсонцы получили помощь от Одесской области – Офис президента

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Херсон, в частности, приехали 1500 продуктовых наборов и детское питание
В Херсон, в частности, приехали 1500 продуктовых наборов и детское питание
Фото: depositphotos.com

В Херсон прибыла помощь из Одесской области. Об этом сообщил 22 ноября в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в Херсон прибыли 1500 продуктовых наборов, детское питание, лекарства и корм для собак.

Также жителям города передали автомобиль скорой помощи и пожарно-спасательный автомобиль.

16 ноября Министерство цифровой трансформации Украины отправило в Херсон терминалы Starlink, которые помогут обеспечить связь в городе. Часть терминалов была передана пожарным частям, больницам, полиции и экстренным службам.

17 ноября представители волонтерского штаба "Украинская команда" доставили в город 30 тонн гуманитарной помощи – продукты питания и медикаменты. Значительная часть груза предназначена для украинских защитников, которые освобождали город.

19 ноября в Херсон прибыла первая колонна помощи от Днепропетровской области из Николаева, привезя около 300 тонн мяса, круп, масла, средств гигиены и другое.

21 ноября из Киева в Херсон отправили гуманитарный груз. Столичная община передала, в частности, технику, медикаменты и продукты питания.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.

Теги: Херсон, автомобили, война, лекарства, продукты, помощь, Одесская область, война России против Украины, автомобиль, Кирилл Тимошенко, питание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева снялась без одежды в номере отеля
Дорофеева снялась без одежды в номере отеля
60-летний солист Red Hot Chili Peppers сходил на свидание с 25-летней украинской актрисой
60-летний солист Red Hot Chili Peppers сходил на свидание с 25-летней украинской актрисой
Фармига во время концерта в США включила звук воздушной тревоги и произнесла речь в поддержку Украины. Видео
Фармига во время концерта в США включила звук воздушной тревоги и произнесла речь в поддержку Украины. Видео
EBU кардинально изменил правила голосования на "Евровидении 2023"
EBU кардинально изменил правила голосования на "Евровидении 2023"
Установлена новая причина смерти Брюса Ли
Установлена новая причина смерти Брюса Ли
Экс-жена футболиста Гусева вышла замуж за бывшего мужа Аллы Добкиной. Фото
Экс-жена футболиста Гусева вышла замуж за бывшего мужа Аллы Добкиной. Фото
"Дали жару". Полякова на грузинских танцах вышла на паркет в образе Солохи. Видео
"Дали жару". Полякова на грузинских танцах вышла на паркет в образе Солохи. Видео
Продюсер Меладзе на фоне слухов о разводе с Брежневой посвятил ей пост о любви. Она не отреагировала
Продюсер Меладзе на фоне слухов о разводе с Брежневой посвятил ей пост о любви. Она не отреагировала
18-летняя дочь Белуччи и Касселя снялась для французского Vogue. Фото
18-летняя дочь Белуччи и Касселя снялась для французского Vogue. Фото
Защищающий Украину Сенцов показал яблоневый сад, в котором некому собрать урожай
Защищающий Украину Сенцов показал яблоневый сад, в котором некому собрать урожай
"Ты делаешь жизнь волшебной". Бибер показал новые фото с женой
"Ты делаешь жизнь волшебной". Бибер показал новые фото с женой
Стоун снялась в носках и халате в своей студии для рисования
Стоун снялась в носках и халате в своей студии для рисования
"Молодец, Наташенька". 48-летняя экс-жена Кличко показала, как тренирует тело по утрам
"Молодец, Наташенька". 48-летняя экс-жена Кличко показала, как тренирует тело по утрам
Музыкальный продюсер нацотбора Шуров назвал группу, которую считает самым сильным на сегодня музыкальным коллективом в Украине
Музыкальный продюсер нацотбора Шуров назвал группу, которую считает самым сильным на сегодня музыкальным коллективом в Украине
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (626330)
2
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (192257)
3
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (181701)
4
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (150185)
5
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (105203)
6
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (46696)
7
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (39033)
8
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото (35649)
 
 
 
 