Продукты и лекарства. Херсонцы получили помощь от Одесской области – Офис президента

По его словам, в Херсон прибыли 1500 продуктовых наборов, детское питание, лекарства и корм для собак.
Также жителям города передали автомобиль скорой помощи и пожарно-спасательный автомобиль.
16 ноября Министерство цифровой трансформации Украины отправило в Херсон терминалы Starlink, которые помогут обеспечить связь в городе. Часть терминалов была передана пожарным частям, больницам, полиции и экстренным службам.
17 ноября представители волонтерского штаба "Украинская команда" доставили в город 30 тонн гуманитарной помощи – продукты питания и медикаменты. Значительная часть груза предназначена для украинских защитников, которые освобождали город.
19 ноября в Херсон прибыла первая колонна помощи от Днепропетровской области из Николаева, привезя около 300 тонн мяса, круп, масла, средств гигиены и другое.
21 ноября из Киева в Херсон отправили гуманитарный груз. Столичная община передала, в частности, технику, медикаменты и продукты питания.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.