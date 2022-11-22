Продукты и лекарства. Херсонцы получили помощь от Одесской области – Офис президента

В Херсон, в частности, приехали 1500 продуктовых наборов и детское питание Фото: depositphotos.com

По его словам, в Херсон прибыли 1500 продуктовых наборов, детское питание, лекарства и корм для собак.

Также жителям города передали автомобиль скорой помощи и пожарно-спасательный автомобиль.

16 ноября Министерство цифровой трансформации Украины отправило в Херсон терминалы Starlink, которые помогут обеспечить связь в городе. Часть терминалов была передана пожарным частям, больницам, полиции и экстренным службам.

17 ноября представители волонтерского штаба "Украинская команда" доставили в город 30 тонн гуманитарной помощи – продукты питания и медикаменты. Значительная часть груза предназначена для украинских защитников, которые освобождали город.

19 ноября в Херсон прибыла первая колонна помощи от Днепропетровской области из Николаева, привезя около 300 тонн мяса, круп, масла, средств гигиены и другое.

21 ноября из Киева в Херсон отправили гуманитарный груз. Столичная община передала, в частности, технику, медикаменты и продукты питания.