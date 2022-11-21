Помощь от киевской общины сегодня поехала в Херсон. Кличко показал, какую технику передала столица

Виталий Кличко: Сегодня сложно всем, но мы должны помогать друг другу. Чтобы вместе выстоять и победить Фото: kyivcity.gov.ua

"Сегодня из Киева отправилась помощь Херсону. Выяснили острые потребности и передаем Херсону, в частности, технику: пять пассажирских автобусов, четыре грузовых автомобиля, мусоровоз, экскаватор, две кареты "скорой". А также 11 генераторов (2кВт и 5кВт) и медицинское оборудование: 30 аппаратов ИВЛ, 30 аппаратов для дыхания (АМБУ), расходные материалы. Передали в Херсон и населенные пункты рядом с ним и продукты питания – продовольственные наборы и по 10 тонн растительного масла, сахара и крупы. Поехали также теплые одеяла, одежда. И строительные материалы, инвентарь, инструменты", – заявил Кличко.

Он подчеркнул, что столица планирует предоставить и денежную помощь на восстановление Херсона.

"Киевсовет на ближайшем заседании рассмотрит выделение 50 миллионов гривен. Так, как мы выделяли на восстановление городам и селам Киевской агломерации, пострадавшим от оккупации российскими варварами. Сегодня сложно всем, но мы должны помогать друг другу. Чтобы вместе выстоять и победить", – подчеркнул мэр Киева.

Киевсовет поддержал предложение Виталия Кличко о передаче 235 млн гривен на восстановление восьми общин Киевской области, которые наиболее пострадали от российских оккупантов: Барышевской, Бышевской, Бородянской, Бучанской, Макаровской, Великодымерской, Иванковской и Немешаевской. Также по предложению мэра в следующем году более чем на 1 миллиард гривен будет увеличена поддержка малообеспеченных киевлян.