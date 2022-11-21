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Помощь от киевской общины сегодня поехала в Херсон. Кличко показал, какую технику передала столица

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Виталий Кличко: Сегодня сложно всем, но мы должны помогать друг другу. Чтобы вместе выстоять и победить
Виталий Кличко: Сегодня сложно всем, но мы должны помогать друг другу. Чтобы вместе выстоять и победить
Фото: kyivcity.gov.ua

Из Киева сегодня отправился гуманитарный груз, который столичная община передает освобожденному Херсону: техника, медикаменты, продукты питания и другое. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram 21 ноября.

"Сегодня из Киева отправилась помощь Херсону. Выяснили острые потребности и передаем Херсону, в частности, технику: пять пассажирских автобусов, четыре грузовых автомобиля, мусоровоз, экскаватор, две кареты "скорой". А также 11 генераторов (2кВт и 5кВт) и медицинское оборудование: 30 аппаратов ИВЛ, 30 аппаратов для дыхания (АМБУ), расходные материалы. Передали в Херсон и населенные пункты рядом с ним и продукты питания – продовольственные наборы и по 10 тонн растительного масла, сахара и крупы. Поехали также теплые одеяла, одежда. И строительные материалы, инвентарь, инструменты", – заявил Кличко.

Он подчеркнул, что столица планирует предоставить и денежную помощь на восстановление Херсона.

"Киевсовет на ближайшем заседании рассмотрит выделение 50 миллионов гривен. Так, как мы выделяли на восстановление городам и селам Киевской агломерации, пострадавшим от оккупации российскими варварами. Сегодня сложно всем, но мы должны помогать друг другу. Чтобы вместе выстоять и победить", – подчеркнул мэр Киева.

Киевсовет поддержал предложение Виталия Кличко о передаче 235 млн гривен на восстановление восьми общин Киевской области, которые наиболее пострадали от российских оккупантов: Барышевской, Бышевской, Бородянской, Бучанской, Макаровской, Великодымерской, Иванковской и Немешаевской. Также по предложению мэра в следующем году более чем на 1 миллиард гривен будет увеличена поддержка малообеспеченных киевлян.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Херсон, автомобили, продукты, помощь, автобус, медицинское оборудование
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