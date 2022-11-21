Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон" – Подоляк

"Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон". Город, "аннексию" которого вчера приветствовали на Красной площади, перестал существовать в российском медиаполе", – заявил советник главы ОП.
Он добавил, что в Украине поддерживают подобную информационную стратегию роспропагандистов.
"Сегодня [они] забыли слово "Херсон". Завтра – "Донецк". Послезавтра – "Крым". Скоро – "Украина", – предвидит Подоляк.
Російським пропагандистам наказали забути слово «Херсон». Місто, «анексію» якого вчора вітали на Червоній площі, нині перестало існувати в ru-медіаполі. Підтримуємо інформаційну стратегію: сьогодні забули слово «Херсон». Завтра – «Донецьк». Післязавтра – «Крим». Скоро – «Україна»— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 21, 2022
Издание "Медуза" 16 ноября писало, что после бегства оккупантов из Херсона российские элиты "болезненно" восприняли отступление из города военных РФ. По данным издания, в России "случившееся в Херсоне воспринимается как позор и следствие бардака" в стране и после отступления на юге пришло понимание, что "настоящую войну мы [россияне] проиграли". В Кремле при этом, как пишет "Медуза", настроены более оптимистично и все еще надеются добиться неких военных успехов в Украине.
В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер отметил "растерянность" пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, которому пришлось отвечать на вопросы журналистов об отступлении российских оккупантов в Херсонской области Украины, и выразил мнение, что поведение роспропагандистов в последнее время говорит об отсутствии информационной "генеральной линии", которую разрабатывает Кремль.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.