ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон" – Подоляк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк убежден, что российским пропагандистам в результате успешной украинской деоккупации скоро придется "забыть" не только о Херсоне, но и о Крыме и Украине в целом
Подоляк убежден, что российским пропагандистам в результате успешной украинской деоккупации скоро придется "забыть" не только о Херсоне, но и о Крыме и Украине в целом
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 21 ноября в Twitter заметил, что после бегства российских оккупантов из Херсона название этого украинского города исчезло из информационного поля в РФ. Он убежден, что в скором времени так будет и с другими украинскими топонимами.

"Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон". Город, "аннексию" которого вчера приветствовали на Красной площади, перестал существовать в российском медиаполе", – заявил советник главы ОП.

Он добавил, что в Украине поддерживают подобную информационную стратегию роспропагандистов.

"Сегодня [они] забыли слово "Херсон". Завтра – "Донецк". Послезавтра – "Крым". Скоро – "Украина", – предвидит Подоляк.

Издание "Медуза" 16 ноября писало, что после бегства оккупантов из Херсона российские элиты "болезненно" восприняли отступление из города военных РФ. По данным издания, в России "случившееся в Херсоне воспринимается как позор и следствие бардака" в стране и после отступления на юге пришло понимание, что "настоящую войну мы [россияне] проиграли". В Кремле при этом, как пишет "Медуза", настроены более оптимистично и все еще надеются добиться неких военных успехов в Украине.

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер отметил "растерянность"  пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, которому пришлось отвечать на вопросы журналистов об отступлении российских оккупантов в Херсонской области Украины, и выразил мнение, что поведение роспропагандистов в последнее время говорит об отсутствии информационной "генеральной линии", которую разрабатывает Кремль.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, российская пропаганда, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, дезинформация, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю Mirror
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю – Mirror
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон
Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским
Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
Бывшая невестка Ющенко ездит на автомобиле ценой больше $600 тыс.
Бывшая невестка Ющенко ездит на автомобиле ценой больше $600 тыс.
"Пропитые мозги!", "Вульгарная и пошлый". Волочкова показала, как ее трогает Джигурда
"Пропитые мозги!", "Вульгарная и пошлый". Волочкова показала, как ее трогает Джигурда
Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"
Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"
"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского
"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского
"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после
"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (575884)
2
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (165702)
3
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота (53351)
4
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира (52145)
5
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (36343)
6
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео (35193)
7
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (34552)
8
"Красота – сила страшная". Жена Тигипко снялась в прозрачном корсете (33687)
 
 
 
 