Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон" – Подоляк

Подоляк убежден, что российским пропагандистам в результате успешной украинской деоккупации скоро придется "забыть" не только о Херсоне, но и о Крыме и Украине в целом Фото: president.gov.ua

"Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон". Город, "аннексию" которого вчера приветствовали на Красной площади, перестал существовать в российском медиаполе", – заявил советник главы ОП.

Он добавил, что в Украине поддерживают подобную информационную стратегию роспропагандистов.

"Сегодня [они] забыли слово "Херсон". Завтра – "Донецк". Послезавтра – "Крым". Скоро – "Украина", – предвидит Подоляк.

Російським пропагандистам наказали забути слово «Херсон». Місто, «анексію» якого вчора вітали на Червоній площі, нині перестало існувати в ru-медіаполі. Підтримуємо інформаційну стратегію: сьогодні забули слово «Херсон». Завтра – «Донецьк». Післязавтра – «Крим». Скоро – «Україна» — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 21, 2022

Издание "Медуза" 16 ноября писало, что после бегства оккупантов из Херсона российские элиты "болезненно" восприняли отступление из города военных РФ. По данным издания, в России "случившееся в Херсоне воспринимается как позор и следствие бардака" в стране и после отступления на юге пришло понимание, что "настоящую войну мы [россияне] проиграли". В Кремле при этом, как пишет "Медуза", настроены более оптимистично и все еще надеются добиться неких военных успехов в Украине.

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер отметил "растерянность" пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, которому пришлось отвечать на вопросы журналистов об отступлении российских оккупантов в Херсонской области Украины, и выразил мнение, что поведение роспропагандистов в последнее время говорит об отсутствии информационной "генеральной линии", которую разрабатывает Кремль.