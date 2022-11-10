Замглавы Совфеда РФ заявил, что в Украине не военная операция и у России нет цели "военного поражения противника"

Косачев утверждает, что якобы изначальная цель российских действий на Украине "гуманитарная и гуманистическая, она не военная".

"Военные действия – это инструмент, это средство. А цель – защитить людей, которые до этого искали защиту во всех возможных местах, включая коллективный Запад, механизмы того же ОБСЕ, Совета Европы, ООН", – заявил российский сенатор.

Зампред Совфеда РФ уточнил, что имеет в виду жителей юго-востока Украины. А развязанная Россией война, по его утверждению, – это якобы "не спор между государствами" и не военная операция, которая "преследует цель военного поражения противника".

"Это операция, которая преследует цель защитить людей, когда этой защиты они не нашли больше нигде", – подытожил Косачев.