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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Замглавы Совфеда РФ заявил, что в Украине не военная операция и у России нет цели "военного поражения противника"

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Косачев утверждает, что Россия в Украине якобы преследует "гуманитарные" цели
Косачев утверждает, что Россия в Украине якобы преследует "гуманитарные" цели
Фото: Council.gov.ru

Военные действия, начатые Россией в Украине, – это якобы лишь средство достижения "гуманистической" цели. А основная цель РФ – "защитить граждан Донбасса". Об этом 10 ноября в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Косачев утверждает, что якобы изначальная цель российских действий на Украине "гуманитарная и гуманистическая, она не военная".

"Военные действия – это инструмент, это средство. А цель – защитить людей, которые до этого искали защиту во всех возможных местах, включая коллективный Запад, механизмы того же ОБСЕ, Совета Европы, ООН", – заявил российский сенатор.

Зампред Совфеда РФ уточнил, что имеет в виду жителей юго-востока Украины. А развязанная Россией война, по его утверждению, – это якобы "не спор между государствами" и не военная операция, которая "преследует цель военного поражения противника".

"Это операция, которая преследует цель защитить людей, когда этой защиты они не нашли больше нигде", – подытожил Косачев.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Позднее власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения в Украину. В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.

Помощник секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Алексей Павлов 25 октября в статье для издания "Аргументы и факты" назвал новую причину для войны, заявив, что в Украине в ходе "спецоперации" (так называют в России войну) следует провести "десатанизацию". По его словам, точное число сект в Украине неизвестно, но якобы "счет идет на сотни", в результате чего и само государство, по его убеждению, стало сектой.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Госдума, оккупация, Совет Федерации, российская пропаганда, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, спецоперация, Константин Косачев, дезинформация, российские оккупанты
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