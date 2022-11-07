РФ на оккупированных территориях создает отделения "Юнармии", воспитывая у несовершеннолетних ненависть к Украине – омбудсмен

Россия воспитывает у несовершеннолетних желание мстить за войну, но не россиянам, а Украине, отметил Лубинец Фото: depositphotos.com

Об этом 7 ноября в Facebook сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Захватчики на временно оккупированных территориях учреждают региональные отделения "Юнармии", тем самым настраивают украинских детей против Украины и готовят к вступлению в добровольческие батальоны", – написал он.

Волнение вызывают милитаризация образования и российская пропаганда, направленная на украинских детей, отметил Лубинец.

"Ведь Россия такими действиями воспитывает у несовершеннолетних ненависть к родному государству и желание мстить за войну, но не россиянам, а Украине, – указал омбудсмен. – Такие военно-патриотические движения были и после оккупации Крыма, теперь все повторяется на оккупированных территориях... Важно отметить, что военизированный формат воспитания оказывает губительное давление на сознание детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии и оккупации России. Цель оккупантов – лишить детей возможности проявлять украинскую идентичность".

По словам Лубинца, такие действия россиян являются проявлением геноцида и одной из форм принуждения к последующей службе в вооруженных силах РФ.

Это свидетельствует о еще одном военном преступлении России и нарушении норм Конвенции о правах ребенка, резюмировал омбудсмен.

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