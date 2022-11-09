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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков приезжал в Луганск обучать пропагандистов. Подоляк посоветовал ему "начинать искать адвоката"

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В Офисе президента Украины Пескову порекомендовали "начинать искать адвоката и готовиться для дачи показаний"
В Офисе президента Украины Пескову порекомендовали "начинать искать адвоката и готовиться для дачи показаний"
Фото: EPA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетил оккупированный Луганск, где встречался с "местными журналистами и чиновниками". Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщили российские госагентства ТАСС и "РИА Новости".

По словам Кириенко, Песков 9 ноября вернулся из Луганска, где "проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб "Луганской и Донецкой народных республик".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net напомнил, что незаконное пересечение международно признанных границ Украины, совершенное умышленно, с рядом отягощающих факторов, предусматривает уголовную ответственность.

По его словам, посещение Песковым Луганска или любых других оккупированных городов Украины "следует рассматривать исключительно через призму Уголовного кодекса".

"Дальнейший разговор прост: подозрение – мера пресечения – международный розыск – обвинительный акт – суд – приговор. Поскольку Украина является правовым государством, где существует презумпция невиновности и право на защиту, рекомендуем господину Пескову уже начинать искать адвоката и готовиться для дачи показаний по этому поводу. Так же, как и другим официальным лицам РФ", – сказал советник главы ОП.

Он также добавил, что нужно возвращать мир к международному праву, "а не делать акценты на фейковых политических составляющих".

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины. Были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Весной ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. Сейчас боевые действия ведутся на юге и востоке Украины.

Теги: СМИ, Луганск, Дмитрий Песков, российская пропаганда, война России против Украины, ОРДЛО, ЛДНР, Михаил Подоляк
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