Песков приезжал в Луганск обучать пропагандистов. Подоляк посоветовал ему "начинать искать адвоката"

В Офисе президента Украины Пескову порекомендовали "начинать искать адвоката и готовиться для дачи показаний" Фото: EPA

По словам Кириенко, Песков 9 ноября вернулся из Луганска, где "проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб "Луганской и Донецкой народных республик".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net напомнил, что незаконное пересечение международно признанных границ Украины, совершенное умышленно, с рядом отягощающих факторов, предусматривает уголовную ответственность.

По его словам, посещение Песковым Луганска или любых других оккупированных городов Украины "следует рассматривать исключительно через призму Уголовного кодекса".

"Дальнейший разговор прост: подозрение – мера пресечения – международный розыск – обвинительный акт – суд – приговор. Поскольку Украина является правовым государством, где существует презумпция невиновности и право на защиту, рекомендуем господину Пескову уже начинать искать адвоката и готовиться для дачи показаний по этому поводу. Так же, как и другим официальным лицам РФ", – сказал советник главы ОП.

Он также добавил, что нужно возвращать мир к международному праву, "а не делать акценты на фейковых политических составляющих".