Песков заявил, что Путин посетит Донбасс

При этом Песков отметил, что конкретных планов на такую поездку у Путина нет.
"Но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет на Донбасс, естественно. Это российские регионы, и он там будет", – утверждает спикер Кремля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала российско-украинской войны в 2014 году Путин посещал только временно оккупированный Крым. На Донбассе за это время он ни разу не был.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.