Песков заявил, что Путин посетит Донбасс

С начала российско-украинской войны в 2014 году Путин ни разу не посещал Донбасс Фото: ЕРА

При этом Песков отметил, что конкретных планов на такую поездку у Путина нет.

"Но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет на Донбасс, естественно. Это российские регионы, и он там будет", – утверждает спикер Кремля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С начала российско-украинской войны в 2014 году Путин посещал только временно оккупированный Крым. На Донбассе за это время он ни разу не был.