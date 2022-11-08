В России новые методички: украинских военных запрещают называть ВСУ, а мобилизованных – "мобиками" – ГУР

В России растет уровень недовольства населения, отмечает разведка. Поэтому пропаганда РФ предписывает журналистам уважительнее относиться к мобилизованным и не употреблять слово "мобики".
Также Вооруженные силы Украины рекомендуют называть "боевиками" и "вооруженными формированиями". Ни в коем случае нельзя использовать аббревиатуру ВСУ. Военное руководство Украины просят приписывать "западным кураторам Киева".
Кроме того, взрывы и партизанские диверсии просят больше не называть "хлопками", как предписывалось ранее, сообщает разведка.
Тех, кто выехал из России после объявления мобилизации, рекомендуют высмеивать, называя "убегантами" и "переждунами", отмечают в ГУР.
"Появление новых методичек свидетельствует о том, что проблема в российском обществе есть, а недовольство растет. Руководство России в свою очередь традиционно пытается использовать пропаганду для манипуляций населением вместо того, чтобы решить эту проблему", – говорится в сообщении.
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.