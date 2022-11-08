В России новые методички: украинских военных запрещают называть ВСУ, а мобилизованных – "мобиками" – ГУР

В РФ от журналистов потребовали "уважительнее" отзываться о мобилизованных Фото: EPA

В России растет уровень недовольства населения, отмечает разведка. Поэтому пропаганда РФ предписывает журналистам уважительнее относиться к мобилизованным и не употреблять слово "мобики".

Также Вооруженные силы Украины рекомендуют называть "боевиками" и "вооруженными формированиями". Ни в коем случае нельзя использовать аббревиатуру ВСУ. Военное руководство Украины просят приписывать "западным кураторам Киева".

Кроме того, взрывы и партизанские диверсии просят больше не называть "хлопками", как предписывалось ранее, сообщает разведка.

Тех, кто выехал из России после объявления мобилизации, рекомендуют высмеивать, называя "убегантами" и "переждунами", отмечают в ГУР.

"Появление новых методичек свидетельствует о том, что проблема в российском обществе есть, а недовольство растет. Руководство России в свою очередь традиционно пытается использовать пропаганду для манипуляций населением вместо того, чтобы решить эту проблему", – говорится в сообщении.