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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России стало меньше сторонников войны против Украины

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Поддержка войны среди российского населения падает, утверждают независимые исследователи
Поддержка войны среди российского населения падает, утверждают независимые исследователи
Фото: EPA

В России уменьшается число сторонников продолжения военных действий в Украине и "время работает против войны". Об этом сообщает экспертная площадка для обсуждения политических, социальных и экономических вопросов, касающихся России, Re:Russia со ссылкой на результаты нескольких волн опросов независимых проектов Russian Field и "Хроники".

По результатам сентябрьского опроса Russian Field, в России значительно уменьшилась "партия войны" (с 25% до 16%) и немного увеличилась "партия мира" (с 23% до 27%). 

Социологи указывают, что пик поддержки военных действий, которые РФ ведет в Украине, пришелся на март – апрель 2022 года, а к осени процент сторонников вторжения начал плавно снижаться. Отмечается, что наиболее критично к войне относятся женщины, молодежь и люди с низким уровнем дохода. 

Важнейшим фактором "неподдержки" войны в Украине, подчеркивают в Re:Russia, является ориентация на социальные сети как источник информации.

Исследования показывают, что ядро убежденных сторонников войны гораздо меньше, в то время как значительная часть поддержки носит конформистский характер – связана с доверием респондентов руководству страны. Так, большинство опрошенных россиян заявили, что доверяют руководству страны и готовы его поддержать как в эскалации, так и в прекращении военных действий. 

По данным Russian Field, среди поддерживающих вторжение лишь половина считает, что война была необходима. Опрос "Хроник" показал, что среди поклонников войны лишь около трети готовы тем или иным образом лично в ней участвовать, например, жертвовать деньги на нужды армии. При этом как раз в сентябре "вовлеченность" российского населения в войну значительно выросла, так как 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

"Хроники" подчеркивают, что россияне, которые лично почувствовали действие западных санкций, потеряли работу или часть доходов и погрузились в депрессивные настроения, считают, что эти проблемы в их жизни так или иначе связаны с войной. Однако позитивные события в жизни – такие, как новая работа, повышение доходов, хорошее настроение и благополучие в семье, – не влияют на уровень поддержки войны.

Со временем у респондентов снижается вера в то, что война в Украине закончится раньше, чем через полгода-год, при этом затягивание конфликта тоже негативно сказывается на мнении россиян о военных действиях

"Время работает против войны – ожидания респондентов относительно своего материального положения и перспектив экономики ухудшаются, а вместе с ними снижается и поддержка военных действий в Украине", – резюмируют в Re:Russia.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, после того, как Путин заявил, что его цель – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.

12 июля российская "Медуза" опубликовала результаты закрытого опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу администрации президента РФ. В нем 57% высказались за продолжение боевых действий в Украине, мнение, что войну нужно остановить, озвучили 30% респондентов, остальные 13% опрошенных затруднились с ответом.

Результаты опроса социологической службы Russian Field, которые 9 августа опубликовал российский "Коммерсантъ", показали, что 65% россиян одобрили бы решение Путина остановить "военную операцию" и подписать мирное соглашение. При этом 60% респондентов поддержали бы и его намерение начать "новое наступление на Киев". Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников войны практически не изменилось: ее поддерживают 69% респондентов, против – 23%, еще 8% затруднились или отказались ответить.

Согласно результатам соцопроса российского "Левада-центра", опубликованным 1 сентября, 60% опрошенных россиян считают, что не несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. Чувствуют себя виноватыми лишь 10% респондентов.

Начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов 18 октября рассказал, что в распоряжении ГУР МО есть данные о реальных настроениях в российском обществе, согласно которым 82% россиян "абсолютно поддерживают" боевые действия на территории Украины. "К сожалению, нужно смотреть правде в глаза. Мы воюем не с российским режимом, как многие считают, а к сожалению, с российским народом, 82% – это подавляющее большинство", – подчеркнул Буданов.

Теги: Россия, соцопрос, мобилизация, армия РФ, Russia, Левада-центр, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ВЦИОМ, российские оккупанты, россияне
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