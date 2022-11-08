В России стало меньше сторонников войны против Украины

По результатам сентябрьского опроса Russian Field, в России значительно уменьшилась "партия войны" (с 25% до 16%) и немного увеличилась "партия мира" (с 23% до 27%).

Социологи указывают, что пик поддержки военных действий, которые РФ ведет в Украине, пришелся на март – апрель 2022 года, а к осени процент сторонников вторжения начал плавно снижаться. Отмечается, что наиболее критично к войне относятся женщины, молодежь и люди с низким уровнем дохода.

Важнейшим фактором "неподдержки" войны в Украине, подчеркивают в Re:Russia, является ориентация на социальные сети как источник информации.

Исследования показывают, что ядро убежденных сторонников войны гораздо меньше, в то время как значительная часть поддержки носит конформистский характер – связана с доверием респондентов руководству страны. Так, большинство опрошенных россиян заявили, что доверяют руководству страны и готовы его поддержать как в эскалации, так и в прекращении военных действий.

По данным Russian Field, среди поддерживающих вторжение лишь половина считает, что война была необходима. Опрос "Хроник" показал, что среди поклонников войны лишь около трети готовы тем или иным образом лично в ней участвовать, например, жертвовать деньги на нужды армии. При этом как раз в сентябре "вовлеченность" российского населения в войну значительно выросла, так как 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

"Хроники" подчеркивают, что россияне, которые лично почувствовали действие западных санкций, потеряли работу или часть доходов и погрузились в депрессивные настроения, считают, что эти проблемы в их жизни так или иначе связаны с войной. Однако позитивные события в жизни – такие, как новая работа, повышение доходов, хорошее настроение и благополучие в семье, – не влияют на уровень поддержки войны.

Со временем у респондентов снижается вера в то, что война в Украине закончится раньше, чем через полгода-год, при этом затягивание конфликта тоже негативно сказывается на мнении россиян о военных действиях

"Время работает против войны – ожидания респондентов относительно своего материального положения и перспектив экономики ухудшаются, а вместе с ними снижается и поддержка военных действий в Украине", – резюмируют в Re:Russia.