"Лексикон Проханова и Дугина в устах Путина". После смерти дочери российский пропагандист Дугин заинтересовал российского президента и теперь формирует официальную идеологию России – "Медуза"

По словам собеседников издания, близких к Кремлю, раньше СМИ, в том числе западные, преувеличивали влияние Дугина. Его называли "главным идеологом" или даже "мозгом" Путина", хотя, по информации источников "Медузы", до последнего времени российский президент был "поверхностно знаком" с его теориями.
Однако после подрыва автомобиля Дугиной в конце августа 2022 года, как рассказали источники, близкие к администрации президента (АП) РФ, Путина "всерьез заинтересовала" фигура Дугина. Смерть пропагандистки российскому лидеру представили как атаку врагов России на "антизападников" и приверженцев традиционных ценностей. Российский президент отправил философу телеграмму с соболезнованиями и теперь "всячески одобряет" контакты своей администрации с ним, пишет "Медуза".
В результате Дугина в последние месяцы стали регулярно приглашать на "беседы" в Кремль, которые организует внутриполитический блок АП РФ (за его работу отвечает заместитель главы АП Сергей Кириенко).
Кроме философа, во встречах участвует еще несколько носителей ультраконсервативных взглядов, среди которых источники "Медузы", близкие к Кремлю и руководству партии "Единая Россия", называют "писателя-патриота" с имперскими взглядами, главного редактора сталинистской газеты "Завтра" Александра Проханова, историка и одного из авторов газеты "Завтра" Вардана Багдасаряна и основателя канала "Царьград", "православного олигарха" Константина Малофеева.
По словам собеседников "Медузы", Малофеев, Дугин, Проханов и Багдасарян должны помочь Кремлю "нащупать какие-то контуры новой идеологии" России. С "идеологами" встречаются Кириенко и его ближайшие соратники.
"Идут частные беседы и встречи именно по идеологическим вопросам – в чем цель России, чего она хочет", – пояснил один из собеседников.
Источник "Медузы" рассказал, что Дугин и Проханов и раньше сотрудничали с Кремлем, в том числе в конце 2000-х, когда политическим блоком АП руководил Владислав Сурков.
Сейчас роль "идеологов" выросла, а контакты стали более регулярными, говорят собеседники издания. Если раньше Дугин и Проханов, по задумке Кремля, должны были работать на узкую ультраконсервативную аудиторию, то теперь они помогают сформулировать российскую идеологию в принципе.
Источники "Медузы" рассказали, что по итогам "бесед" в АП составляются не только "контуры" новой российской идеологии, но и конкретные тезисы, которые затем в своих речах могут использовать Кириенко и Путин.
"Теперь лексикон Дугина и Проханова в устах Путина", – подчеркнул один из собеседников издания.
"Медуза" отмечает, в частности, что 30 сентября, спустя месяц после убийства Дугиной, Путин впервые употребил в публичном выступлении одно из любимых понятий Дугина – "англосаксы".
Как объяснил один из собеседников издания, сам Кириенко при этом не разделяет ультраконсервативную идеологию Дугина и Проханова – он "рыночник" и "сторонник жесткого корпоративного управления", которому геополитика не близка. Однако замглавы АП сотрудничает с "идеологами", поскольку их взгляды близки Путину в настоящий момент.
"Сейчас война – нужны воинственные", – подытожил близкий к АП источник "Медузы".
Пропагандиста и философа Дугина называют идеологом "русского мира". Газета The Washington Post написала, что этот "крайне правый российский интеллектуал" во многом помог сформировать взгляд Путина на Россию и Украину. В другой публикации в The Washington Post американский писатель и журналист Дэвид фон Дреле назвал Дугина "мозгом Путина". Он предположил, что публичные заявления Путина, в которых он отрицает существование Украины и украинцев, во многом базируются на работах Дугина.
Дугиин находится в списке лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Против него ввели санкции ряд западных стран, в том числе США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария и ЕС.
Дарья Дугина работала политическим обозревателем организации "Международное евразийское движение", которую основал ее отец. Вела Telegram-канал "Platonova | Z", в котором поддерживала российскую агрессию в отношении Украины, была соавтором "Книги Z" о российском вторжении. В июле Великобритания ввела против нее санкции за распространение дезинформации о войне России против Украины. Газета The Washington Post написала, что ее отец во многом помог сформировать взгляды президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину.
Автомобиль Дугиной взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. По некоторым данным, в автомобиле должен был ехать ее отец.
22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной якобы совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей россияне назвали украинку Наталью Вовк (Шабан), которая якобы служит в Национальной гвардии Украины. По данным ФСБ, после убийства, 21 августа, Вовк вместе с дочерью выехала в Эстонию.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Дугина Украину не интересует. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не причастна к убийству Дугиной – это дело рук российских спецслужб.