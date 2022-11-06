"Лексикон Проханова и Дугина в устах Путина". После смерти дочери российский пропагандист Дугин заинтересовал российского президента и теперь формирует официальную идеологию России – "Медуза"

По словам собеседников издания, близких к Кремлю, раньше СМИ, в том числе западные, преувеличивали влияние Дугина. Его называли "главным идеологом" или даже "мозгом" Путина", хотя, по информации источников "Медузы", до последнего времени российский президент был "поверхностно знаком" с его теориями.

Однако после подрыва автомобиля Дугиной в конце августа 2022 года, как рассказали источники, близкие к администрации президента (АП) РФ, Путина "всерьез заинтересовала" фигура Дугина. Смерть пропагандистки российскому лидеру представили как атаку врагов России на "антизападников" и приверженцев традиционных ценностей. Российский президент отправил философу телеграмму с соболезнованиями и теперь "всячески одобряет" контакты своей администрации с ним, пишет "Медуза".

В результате Дугина в последние месяцы стали регулярно приглашать на "беседы" в Кремль, которые организует внутриполитический блок АП РФ (за его работу отвечает заместитель главы АП Сергей Кириенко).

Кроме философа, во встречах участвует еще несколько носителей ультраконсервативных взглядов, среди которых источники "Медузы", близкие к Кремлю и руководству партии "Единая Россия", называют "писателя-патриота" с имперскими взглядами, главного редактора сталинистской газеты "Завтра" Александра Проханова, историка и одного из авторов газеты "Завтра" Вардана Багдасаряна и основателя канала "Царьград", "православного олигарха" Константина Малофеева.

По словам собеседников "Медузы", Малофеев, Дугин, Проханов и Багдасарян должны помочь Кремлю "нащупать какие-то контуры новой идеологии" России. С "идеологами" встречаются Кириенко и его ближайшие соратники.

"Идут частные беседы и встречи именно по идеологическим вопросам – в чем цель России, чего она хочет", – пояснил один из собеседников.

Источник "Медузы" рассказал, что Дугин и Проханов и раньше сотрудничали с Кремлем, в том числе в конце 2000-х, когда политическим блоком АП руководил Владислав Сурков.

Сейчас роль "идеологов" выросла, а контакты стали более регулярными, говорят собеседники издания. Если раньше Дугин и Проханов, по задумке Кремля, должны были работать на узкую ультраконсервативную аудиторию, то теперь они помогают сформулировать российскую идеологию в принципе.

Источники "Медузы" рассказали, что по итогам "бесед" в АП составляются не только "контуры" новой российской идеологии, но и конкретные тезисы, которые затем в своих речах могут использовать Кириенко и Путин.

"Теперь лексикон Дугина и Проханова в устах Путина", – подчеркнул один из собеседников издания.

"Медуза" отмечает, в частности, что 30 сентября, спустя месяц после убийства Дугиной, Путин впервые употребил в публичном выступлении одно из любимых понятий Дугина – "англосаксы".

Как объяснил один из собеседников издания, сам Кириенко при этом не разделяет ультраконсервативную идеологию Дугина и Проханова – он "рыночник" и "сторонник жесткого корпоративного управления", которому геополитика не близка. Однако замглавы АП сотрудничает с "идеологами", поскольку их взгляды близки Путину в настоящий момент.

"Сейчас война – нужны воинственные", – подытожил близкий к АП источник "Медузы".