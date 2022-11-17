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Волонтеры из "Украинской команды" доставили в освобожденный Херсон 30 тонн гуманитарной помощи

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Волонтеры привезли в Херсон медикаменты и продовольствие
Волонтеры привезли в Херсон медикаменты и продовольствие
Скриншот: Орест Криштафович / Facebook

Представители волонтерского штаба "Украинская команда" доставили в освобожденный от российских оккупантов Херсон 30 тонн гуманитарной помощи – продукты питания и медикаменты. Об этом пресс-служба штаба проинформировала в Facebook.

Один из волонтеров "Украинской команды" Орест Криштафович опубликовал в Facebook видеосюжет о поездке штаба в Херсон. 

"Сегодня в Херсонской области настоящий гуманитарный кризис. Волонтеры "Украинской команды" одними из первых приехали в Херсон для доставки столь нужного людям гуманитарного груза. Это медикаменты, которые отправятся в центральную больницу. Это продукты питания, включая длительного хранения, а также хлеб. В общей сложности 30 тонн", – написал он. 

Также, по словам волонтера, значительная часть груза предназначена для украинских защитников, которые освобождали Херсон, а теперь проводят зачистку территории. 

"Украинская команда" уже не впервые отправляется сразу, оперативно на деоккупированные территории для помощи украинцам. Мы и дальше будем работать и обязательно победим", – добавил Криштафович. 

https://www.facebook.com/uateam2022/videos/1295423977879617/

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.

Теги: Херсон, продукты, кризис, гуманитарная помощь, волонтеры
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