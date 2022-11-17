Волонтеры из "Украинской команды" доставили в освобожденный Херсон 30 тонн гуманитарной помощи

Один из волонтеров "Украинской команды" Орест Криштафович опубликовал в Facebook видеосюжет о поездке штаба в Херсон.

"Сегодня в Херсонской области настоящий гуманитарный кризис. Волонтеры "Украинской команды" одними из первых приехали в Херсон для доставки столь нужного людям гуманитарного груза. Это медикаменты, которые отправятся в центральную больницу. Это продукты питания, включая длительного хранения, а также хлеб. В общей сложности 30 тонн", – написал он.

Также, по словам волонтера, значительная часть груза предназначена для украинских защитников, которые освобождали Херсон, а теперь проводят зачистку территории.

"Украинская команда" уже не впервые отправляется сразу, оперативно на деоккупированные территории для помощи украинцам. Мы и дальше будем работать и обязательно победим", – добавил Криштафович.