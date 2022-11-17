Волонтеры из "Украинской команды" доставили в освобожденный Херсон 30 тонн гуманитарной помощи

Один из волонтеров "Украинской команды" Орест Криштафович опубликовал в Facebook видеосюжет о поездке штаба в Херсон.
"Сегодня в Херсонской области настоящий гуманитарный кризис. Волонтеры "Украинской команды" одними из первых приехали в Херсон для доставки столь нужного людям гуманитарного груза. Это медикаменты, которые отправятся в центральную больницу. Это продукты питания, включая длительного хранения, а также хлеб. В общей сложности 30 тонн", – написал он.
Также, по словам волонтера, значительная часть груза предназначена для украинских защитников, которые освобождали Херсон, а теперь проводят зачистку территории.
"Украинская команда" уже не впервые отправляется сразу, оперативно на деоккупированные территории для помощи украинцам. Мы и дальше будем работать и обязательно победим", – добавил Криштафович.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.