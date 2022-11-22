ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине 21 ноября погибли восемь мирных жителей, ранены 16. Больше всего раненых – в Херсонской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские обстрелы продолжают уносить жизни украинцев
Российские обстрелы продолжают уносить жизни украинцев
Фото: EPA

В результате российской агрессии в Украине 21 ноября погибли восемь гражданских, были ранены 16. Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные областных военных администраций.

Согласно опубликованным им данным:

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По официальным данным Офиса генпрокурора на конец октября, подтверждена гибель 7938 гражданских лиц, из них 430 – дети. "Подчеркну: это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", – пояснял генпрокурор Андрей Костин.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 21 ноября задокументировало гибель 6595 мирных жителей и ранения 10 189. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

Теги: Донецкая область, Херсонская область, Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Кирилл Тимошенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Продюсер Меладзе на фоне слухов с Брежневой посвятил ей пост о любви. Она не отреагировала
Продюсер Меладзе на фоне слухов с Брежневой посвятил ей пост о любви. Она не отреагировала
18-летняя дочь Белуччи и Касселя снялась для французского Vogue. Фото
18-летняя дочь Белуччи и Касселя снялась для французского Vogue. Фото
Защищающий Украину Сенцов показал яблоневый сад, в котором некому собрать урожай
Защищающий Украину Сенцов показал яблоневый сад, в котором некому собрать урожай
"Ты делаешь жизнь волшебной". Бибер показал новые фото с женой
"Ты делаешь жизнь волшебной". Бибер показал новые фото с женой
Стоун снялась в носках и халате в своей студии для рисования
Стоун снялась в носках и халате в своей студии для рисования
"Молодец, Наташенька". 48-летняя экс-жена Кличко показала, как тренирует тело по утрам
"Молодец, Наташенька". 48-летняя экс-жена Кличко показала, как тренирует тело по утрам
Музыкальный продюсер нацотбора Шуров назвал группу, которую считает самым сильным на сегодня музыкальным коллективом в Украине
Музыкальный продюсер нацотбора Шуров назвал группу, которую считает самым сильным на сегодня музыкальным коллективом в Украине
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Фагот показал, как учится стрелять на полигоне. Фото, видео
Фагот показал, как учится стрелять на полигоне. Фото, видео
"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ
"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
У ДиКаприо новая девушка-супермодель Mirror
У ДиКаприо новая девушка-супермодель – Mirror
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (620759)
2
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (189709)
3
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (169000)
4
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (129913)
5
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (94941)
6
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (45595)
7
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (38807)
8
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото (35575)
 
 
 
 