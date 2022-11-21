Россия обстреляла Херсон, есть раненые – облсовет

По его словам, в результате атаки есть пострадавшие.
"У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре. Есть раненые гражданские, медицинская помощь оказывается", – написал Соболевский.
О звуках взрывов в Херсоне в 10.23 сообщило "Суспільне". Перед этим в городе не объявлялась воздушная тревога.
Местный Telegram-канал "Кавун. Херсон" также пишет о взрывах, по его данным, есть погибшие.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.