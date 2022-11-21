Россия обстреляла Херсон, есть раненые – облсовет

По его словам, в результате атаки есть пострадавшие.

"У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре. Есть раненые гражданские, медицинская помощь оказывается", – написал Соболевский.

О звуках взрывов в Херсоне в 10.23 сообщило "Суспільне". Перед этим в городе не объявлялась воздушная тревога.

Местный Telegram-канал "Кавун. Херсон" также пишет о взрывах, по его данным, есть погибшие.