В Донецкой области за сутки погибли четыре мирных жителя – ОВА

В Донецкой области населенные пункты ежедневно попадают под российские обстрелы Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Еще четыре человека получили ранения: один – в Бахмуте, один – в Авдеевке и двое – в Максимильяновке.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1220 человек, ранены 2620. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, отметили в ОВА.

Кириленко также рассказал об оперативной обстановке в области этим утром.

По его информации, на донецком направлении больше всего пострадала Авдеевка: ночью там были единичные прилеты, а утром – массированный артобстрел центра. По предварительной информации, без жертв.

"На горловском направлении громко было на станции Майорск Светлодарской общины, вблизи Парасковеевки, Яковлевки, Раздоловки и Бахмутского в Соледарской общине и в окрестностях Торецкой общины. Информация о пострадавших не поступала", – отметил глава ОВА.

На лисичанском направлении – снова массовые обстрелы Торского и Заречного в Лиманской общине. Последствия еще выясняют.