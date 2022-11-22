ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки погибли четыре мирных жителя – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Донецкой области населенные пункты ежедневно попадают под российские обстрелы
В Донецкой области населенные пункты ежедневно попадают под российские обстрелы
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За 21 ноября россияне убили обстрелами четырех гражданских в Донецкой области: в Бахмуте, Георгиевке, Курахово и Петровке. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Павел Кириленко.

Еще четыре человека получили ранения: один – в Бахмуте, один – в Авдеевке и двое – в Максимильяновке. 

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1220 человек, ранены 2620. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, отметили в ОВА.

Кириленко также рассказал об оперативной обстановке в области этим утром.

По его информации, на донецком направлении больше всего пострадала Авдеевка: ночью там были единичные прилеты, а утром – массированный артобстрел центра. По предварительной информации, без жертв.

"На горловском направлении громко было на станции Майорск Светлодарской общины, вблизи Парасковеевки, Яковлевки, Раздоловки и Бахмутского в Соледарской общине и в окрестностях Торецкой общины. Информация о пострадавших не поступала", – отметил глава ОВА.

На лисичанском направлении – снова массовые обстрелы Торского и Заречного в Лиманской общине. Последствия еще выясняют. 

Контекст:

По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, рассказывал 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Теги: Донецкая область, раненые, Авдеевка, война России против Украины, Максимильяновка, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Продюсер Меладзе на фоне слухов с Брежневой посвятил ей пост о любви. Она не отреагировала
Продюсер Меладзе на фоне слухов с Брежневой посвятил ей пост о любви. Она не отреагировала
18-летняя дочь Белуччи и Касселя снялась для французского Vogue. Фото
18-летняя дочь Белуччи и Касселя снялась для французского Vogue. Фото
Защищающий Украину Сенцов показал яблоневый сад, в котором некому собрать урожай
Защищающий Украину Сенцов показал яблоневый сад, в котором некому собрать урожай
"Ты делаешь жизнь волшебной". Бибер показал новые фото с женой
"Ты делаешь жизнь волшебной". Бибер показал новые фото с женой
Стоун снялась в носках и халате в своей студии для рисования
Стоун снялась в носках и халате в своей студии для рисования
"Молодец, Наташенька". 48-летняя экс-жена Кличко показала, как тренирует тело по утрам
"Молодец, Наташенька". 48-летняя экс-жена Кличко показала, как тренирует тело по утрам
Музыкальный продюсер нацотбора Шуров назвал группу, которую считает самым сильным на сегодня музыкальным коллективом в Украине
Музыкальный продюсер нацотбора Шуров назвал группу, которую считает самым сильным на сегодня музыкальным коллективом в Украине
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Фагот показал, как учится стрелять на полигоне. Фото, видео
Фагот показал, как учится стрелять на полигоне. Фото, видео
"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ
"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
У ДиКаприо новая девушка-супермодель Mirror
У ДиКаприо новая девушка-супермодель – Mirror
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (620759)
2
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (189709)
3
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (169000)
4
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (129913)
5
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (94941)
6
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (45595)
7
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (38807)
8
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото (35575)
 
 
 
 