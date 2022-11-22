В Донецкой области за сутки погибли четыре мирных жителя – ОВА

Еще четыре человека получили ранения: один – в Бахмуте, один – в Авдеевке и двое – в Максимильяновке.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1220 человек, ранены 2620. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, отметили в ОВА.
Кириленко также рассказал об оперативной обстановке в области этим утром.
По его информации, на донецком направлении больше всего пострадала Авдеевка: ночью там были единичные прилеты, а утром – массированный артобстрел центра. По предварительной информации, без жертв.
"На горловском направлении громко было на станции Майорск Светлодарской общины, вблизи Парасковеевки, Яковлевки, Раздоловки и Бахмутского в Соледарской общине и в окрестностях Торецкой общины. Информация о пострадавших не поступала", – отметил глава ОВА.
На лисичанском направлении – снова массовые обстрелы Торского и Заречного в Лиманской общине. Последствия еще выясняют.
По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".
На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, рассказывал 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.