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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Мариуполе сносят Дом связи с уникальной мозаикой – Андрющенко

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Россияне уничтожают очередной культурный памятник
Россияне уничтожают очередной культурный памятник
Фото: Андрющенко Time

Российские оккупанты начали снос Дома связи в центре Мариуполя Донецкой области, на котором находится уникальное произведение искусства монументализма авторства мариупольца Виктора Арнаутова "Покорители космоса". Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram 21 ноября.

Панно посвящено работникам здания связи и называлось "Связисты", а название "Покорители космоса" прижилось из-за изображенной на мозаике ракеты. Это вторая по величине мозаика Арнаутова в мире, а первая находится в Сан-Франциско в США, рассказал Андрющенко.

"Все мозаики Арнаутова, находящиеся в США, признаны историко-культурным наследием Соединенных Штатов. А тут москали просто уничтожают бесценное. Просто потому, что выиграли тендер. Это уже за гранью. Хотя бы потому, что Арнаутов был откровенный левак и коммунист. То есть целиком укладывается в парадигму России – СССР 2.0. Памятник Героям АТО. Памятник жертвам Голодомора. Мурал "Милана". Теперь – Арнаутов. Россия уничтожает все, что действительно является культурой. И насаждает дерьмо и идолов, которые толкают людей в бездну маргинеса", – написал советник мэра.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

15 ноября Мариупольский городской совет сообщил, что оккупанты разрушили более 50 тыс. квартир в Мариуполе

18 ноября Андрющенко сообщал, что российские оккупанты собираются полностью снести в Мариуполе почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к заводу "Азовсталь". 

Теги: Донецкая область, культура, Мариуполь, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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