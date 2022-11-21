Оккупанты в Мариуполе сносят Дом связи с уникальной мозаикой – Андрющенко

Панно посвящено работникам здания связи и называлось "Связисты", а название "Покорители космоса" прижилось из-за изображенной на мозаике ракеты. Это вторая по величине мозаика Арнаутова в мире, а первая находится в Сан-Франциско в США, рассказал Андрющенко.
"Все мозаики Арнаутова, находящиеся в США, признаны историко-культурным наследием Соединенных Штатов. А тут москали просто уничтожают бесценное. Просто потому, что выиграли тендер. Это уже за гранью. Хотя бы потому, что Арнаутов был откровенный левак и коммунист. То есть целиком укладывается в парадигму России – СССР 2.0. Памятник Героям АТО. Памятник жертвам Голодомора. Мурал "Милана". Теперь – Арнаутов. Россия уничтожает все, что действительно является культурой. И насаждает дерьмо и идолов, которые толкают людей в бездну маргинеса", – написал советник мэра.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
15 ноября Мариупольский городской совет сообщил, что оккупанты разрушили более 50 тыс. квартир в Мариуполе.
18 ноября Андрющенко сообщал, что российские оккупанты собираются полностью снести в Мариуполе почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к заводу "Азовсталь".