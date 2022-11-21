Оккупанты в Мариуполе сносят Дом связи с уникальной мозаикой – Андрющенко

Панно посвящено работникам здания связи и называлось "Связисты", а название "Покорители космоса" прижилось из-за изображенной на мозаике ракеты. Это вторая по величине мозаика Арнаутова в мире, а первая находится в Сан-Франциско в США, рассказал Андрющенко.

"Все мозаики Арнаутова, находящиеся в США, признаны историко-культурным наследием Соединенных Штатов. А тут москали просто уничтожают бесценное. Просто потому, что выиграли тендер. Это уже за гранью. Хотя бы потому, что Арнаутов был откровенный левак и коммунист. То есть целиком укладывается в парадигму России – СССР 2.0. Памятник Героям АТО. Памятник жертвам Голодомора. Мурал "Милана". Теперь – Арнаутов. Россия уничтожает все, что действительно является культурой. И насаждает дерьмо и идолов, которые толкают людей в бездну маргинеса", – написал советник мэра.