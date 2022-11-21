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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр рассказала, где и с какой целью оккупанты после потери Херсона ищут "место приложения силы"

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Маляр рассказала о сотнях обстрелов оккупантами на линии фронта в Донецкой области
Маляр рассказала о сотнях обстрелов оккупантами на линии фронта в Донецкой области
Фото: Ганна Маляр / Facebook

После потери Херсона российские оккупанты пытаются поднять свой боевой дух, прилагая усилия к продвижению в Донецкой области, однако украинским защитникам удается сдерживать захватчиков. Об этом замминистра обороны Украины Анны Маляр рассказала 21 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube телеканал "Рада".

"После того, как [Вооруженные силы Украины] освободили Херсон, а это достаточно деморализующий факт для российских бойцов и российского общества, они [захватчики] ищут место приложения силы, чтобы были хотя бы тактические [позитивные] новости для них, чтобы поднять боевой дух. Они концентрируют свои усилия на востоке, а самая горячая точка – это Донецкая область", – рассказала Маляр.

По ее словам, сейчас количество атак оккупантов на востоке уменьшилось только из-за плохой погоды, а на прошлой неделе украинским бойцам приходилось отбивать сотни вражеских атак в день. В то же время, добавила Маляр, постоянные обстрелы продолжаются. Ежедневно оккупанты, по данным Минобороны Украины, совершают почти 400 обстрелов украинских позиций.

"Российская армия не отменяет свою цель выйти на границы Донецкой области, эта цель поставлена давно. Но ВСУ очень мощно отражают все атаки. Там очень тяжелые бои, цена того, что враг не продвигается, очень высока, но ВСУ это [сдержать оккупантов] удается", – подытожила замминистра обороны.

Контекст:

По данным главы обладминистрации Донецкой области, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, рассказывал 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, армия РФ, ВСУ, страна-агрессор, Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, деоккупация
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