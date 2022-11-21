Маляр рассказала, где и с какой целью оккупанты после потери Херсона ищут "место приложения силы"

"После того, как [Вооруженные силы Украины] освободили Херсон, а это достаточно деморализующий факт для российских бойцов и российского общества, они [захватчики] ищут место приложения силы, чтобы были хотя бы тактические [позитивные] новости для них, чтобы поднять боевой дух. Они концентрируют свои усилия на востоке, а самая горячая точка – это Донецкая область", – рассказала Маляр.

По ее словам, сейчас количество атак оккупантов на востоке уменьшилось только из-за плохой погоды, а на прошлой неделе украинским бойцам приходилось отбивать сотни вражеских атак в день. В то же время, добавила Маляр, постоянные обстрелы продолжаются. Ежедневно оккупанты, по данным Минобороны Украины, совершают почти 400 обстрелов украинских позиций.

"Российская армия не отменяет свою цель выйти на границы Донецкой области, эта цель поставлена давно. Но ВСУ очень мощно отражают все атаки. Там очень тяжелые бои, цена того, что враг не продвигается, очень высока, но ВСУ это [сдержать оккупантов] удается", – подытожила замминистра обороны.