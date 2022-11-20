"Фото, которое разрывает сердце". Военный фотограф из Нидерландов снял в Бахмуте раненую пару, чей дом разрушен обстрелом

"Пожилая пара успокаивает друг друга в клинике после того, как российская ракета разрушила их дом", – говорится в описании.

У обоих героев фото забинтованы головы, а у женщины еще и руки, их одежда потрепана. На стене за их спиной – рисунок с голубем мира и надписью “Украина превыше всего”.

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Снимок набрал почти 7 тыс. лайков за два дня и вызвал широкий резонанс в сети. Многие выразили желание помочь пострадавшим пенсионерам.

Фото пары прокомментировал, в частности, другой известный нидерландский фотограф, Джаспер Дост. "Одно из самых сильных изображений, которые я видел из этого кошмара", – написал он.

О снимке написала в Twitter первая леди Украины Елена Зеленская.

"Фото, которое разрывает сердце. Ракета разрушила дом этой пары. Это лишило их счастливого беззаботного будущего. Но есть то, чего Россия не смогла у них отнять – друг друга. Меня часто спрашивают, где я нахожу силы для ежедневной борьбы. Ответ один: в нашем народе", – отметила она.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров также назвал фото "душераздирающим".

"Российская ракета разрушила дом этой пары, они плачут, ожидая медицинской помощи в больнице. Жизнь в Украине как она есть", – написал он.

В пресс-службе Минобороны Украины отметили, что пожилые люди получили серьезные ранения в результате российских обстрелов 17 ноября.

"В радости и горе, в богатстве и бедности, в болезни и здравии… даже ад войны не разлучит нас", – прокомментировали в пресс-службе.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что эта фотография демонстрирует разницу между украинцами и россиянами.

"Вы можете отнять у людей дом, разрушить то, что они строили годами. Но любви и верности не отнять", – говорится в сообщении.

Ван Вессель – лауреат нескольких фотопремий, Cнимал в Украине с первых дней полномасштабного вторжения РФ. Первое опубликованное им в Instagram фото с Харьковского вокзала датировано 5 марта.

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Позднее он уезжал, но снова возвращался, работал в Харькове, Николаеве, Запорожской, Донецкой областях. Его кадры печатаются в нидерландских, итальянских, французских СМИ.

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В ноябре Ван Вессел опубликовал серию фотографий из фронтового Бахмута.

"На его фото самые слабые: раненые гражданские, живые, проходящие мимо погибших, напуганные старики, бездомные животные и дети, уже различающие все калибры прилетов. А еще пробитые трубы, из которых вытекают сотни литров жизненно необходимой воды, и героический труд спасателей под огнем российских оккупантов", – отмечает "Вільне Радіо".

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Война России против Украины. Главное (обновляется)