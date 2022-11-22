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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за сутки есть погибший и раненые, оккупанты ударили из РСЗО по Волчанску и ракетами по Чугуеву

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Харьковская область остается под ежедневными российскими обстрелами
Харьковская область остается под ежедневными российскими обстрелами
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

21 ноября российские оккупанты обстреливали из артиллерии и реактивных систем залпового огня прифронтовые районы Харьковской области, есть раненые среди мирного населения. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

Так, вечером россияне нанесли удары из РСЗО по Волчанску.

"В результате попадания в жилой сектор госпитализированы с ранениями два человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина, состояние пострадавших среднее", – написал Синегубов.

Кроме того, около 21.00 оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву. Повреждены двухэтажный частный дом, разрушен гараж, хозяйственные постройки, несколько автомобилей. Без пострадавших.

"Остается высокой минная опасность. В селе Пришиб в Изюмском районе подорвался на мине 50-летний мужчина. К сожалению, погиб на месте", – подчеркнул Синегубов. 

За сутки пиротехники в области ликвидировали 122 взрывоопасных предмета.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, раненые, Чугуев, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, мины, погибшие, Олег Синегубов
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