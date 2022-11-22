В Харьковской области за сутки есть погибший и раненые, оккупанты ударили из РСЗО по Волчанску и ракетами по Чугуеву

Так, вечером россияне нанесли удары из РСЗО по Волчанску.

"В результате попадания в жилой сектор госпитализированы с ранениями два человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина, состояние пострадавших среднее", – написал Синегубов.

Кроме того, около 21.00 оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву. Повреждены двухэтажный частный дом, разрушен гараж, хозяйственные постройки, несколько автомобилей. Без пострадавших.

"Остается высокой минная опасность. В селе Пришиб в Изюмском районе подорвался на мине 50-летний мужчина. К сожалению, погиб на месте", – подчеркнул Синегубов.

За сутки пиротехники в области ликвидировали 122 взрывоопасных предмета.