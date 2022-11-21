Оккупанты вечером из РСЗО обстреляли жилой сектор Волчанска, госпитализированы два человека – Харьковская ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) пострадали мирные жители.

"Оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору. Ранены два человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба госпитализированы, получили взрывные травмы и осколочные ранения. Их состояние медики оценивают как среднее", – написал Синегубов.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.