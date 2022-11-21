В Харьковской области в результате ракетного удара РФ погибла прокурор

Прокурор погибла в собственной квартире 20 ноября в результате российского ракетного удара Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Женщина погибла в собственной квартире 20 ноября в результате российского ракетного удара по жилому сектору поселка Шевченково Купянского района.

Как отмечает прокуратура, Маслич с первого дня деоккупации Шевченковской территориальной общины и Купянского района выполняла свои служебные обязанности, документируя факты вооруженной агрессии РФ на территории района.

"Елена Маслич посвятила работе в органах прокуратуры Украины 10 лет, заслужила уважение коллектива за высокий профессионализм, честность и преданность. У погибшей остался 15-летний сын", – говорится в сообщении.

Об атаке, в которой погибла прокурор, ранее писал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В этой же атаке еще двое человек получили ранения.