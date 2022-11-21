В Харьковской области в результате ракетного удара РФ погибла прокурор

Женщина погибла в собственной квартире 20 ноября в результате российского ракетного удара по жилому сектору поселка Шевченково Купянского района.
Как отмечает прокуратура, Маслич с первого дня деоккупации Шевченковской территориальной общины и Купянского района выполняла свои служебные обязанности, документируя факты вооруженной агрессии РФ на территории района.
"Елена Маслич посвятила работе в органах прокуратуры Украины 10 лет, заслужила уважение коллектива за высокий профессионализм, честность и преданность. У погибшей остался 15-летний сын", – говорится в сообщении.
Об атаке, в которой погибла прокурор, ранее писал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В этой же атаке еще двое человек получили ранения.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.