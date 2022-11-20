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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области после обстрелов ранены два мирных жителя, они в тяжелом состоянии

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Спасатели в Харьковской области за сутки обезвредили 269 взрывоопасных предметов
Спасатели в Харьковской области за сутки обезвредили 269 взрывоопасных предметов
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В минувшие сутки вражеских ударов по Харькову не зафиксировано, российские войска обстреливали из артиллерии Купянский, Чугуевский и Изюмский районы области. Об этом сообщил утром 20 ноября в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрелов Купянского района госпитализированы два человека: 54-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба получили взрывные травмы и осколочные ранения, пациенты в тяжелом состоянии", – написал Синегубов.

В Купянске в результате обстрела вспыхнул пожар на элеваторе. Кроме того, повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Пиротехники продолжают разминировать территорию Харьковской области. За сутки обезвредили 269 взрывоопасных предметов.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области, а по Харькову регулярно бьют ракетами.

Теги: Харьковская область, раненые, артиллерия, Купянск, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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