В Харьковской области после обстрелов ранены два мирных жителя, они в тяжелом состоянии

"В результате обстрелов Купянского района госпитализированы два человека: 54-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба получили взрывные травмы и осколочные ранения, пациенты в тяжелом состоянии", – написал Синегубов.
В Купянске в результате обстрела вспыхнул пожар на элеваторе. Кроме того, повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
Пиротехники продолжают разминировать территорию Харьковской области. За сутки обезвредили 269 взрывоопасных предметов.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области, а по Харькову регулярно бьют ракетами.