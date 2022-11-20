В Харьковской области после обстрелов ранены два мирных жителя, они в тяжелом состоянии

Спасатели в Харьковской области за сутки обезвредили 269 взрывоопасных предметов Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"В результате обстрелов Купянского района госпитализированы два человека: 54-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба получили взрывные травмы и осколочные ранения, пациенты в тяжелом состоянии", – написал Синегубов.

В Купянске в результате обстрела вспыхнул пожар на элеваторе. Кроме того, повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Пиротехники продолжают разминировать территорию Харьковской области. За сутки обезвредили 269 взрывоопасных предметов.