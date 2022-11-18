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В лицее Купянска изъято более 5 тыс. российских учебников и аттестаты российского образца – прокуратура

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В Харьковской области прокуроры изъяли тысячи российских учебников
В Харьковской области прокуроры изъяли тысячи российских учебников
Фото: khar.gp.gov.ua

Прокуроры окружной прокуратуры и следователи полиции осмотрели лицей в освобожденном Купянске Харьковской области в рамках уголовного производства по факту коллаборационизма. Об этом сообщила 17 ноября пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Правоохранители изъяли более 5 тыс. российских учебников для школьников 1–11-х классов, а также аттестаты о неполном общем среднем образовании российского образца, подписанные назначенным оккупантами "главой военно-гражданской администрации Харьковской области".

"На одной из коробок, где находились книги из города Краснодар, россияне оставили стихотворение о "мире и дружбе" – очередном кремлевском нарративе", – отмечается в сообщении.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Во время оккупации Харьковской области учителя ездили в Россию на так называемые курсы повышения квалификации для преподавания по российским программам, сообщили местные власти Изюмского и Купянского районов после их освобождения.

Теги: прокуратура, полиция, оккупация, Харьковская область, учебники, книги, Купянск, школы, коллаборационизм, школа
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