Оккупанты из минометов, танков и артиллерии обстреляли три района Харьковской области, разрушены жилые дома

В Купянске вражескими обстрелами повреждены крыши домов и дорожное полотно. В Волчанске частично разрушены жилые и хозяйственные постройки. Предварительно – никто не пострадал.

"В течение суток факты ранения гражданских от российских обстрелов не зафиксированы", – отметил Синегубов.

Он добавил, что в области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 228 единиц вражеских мин и боеприпасов.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области, а по Харькову регулярно бьют ракетами.