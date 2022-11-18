В Харьковской области во время ликвидации последствий обстрелов 17 ноября пострадало восемь человек – глава ОВА

"Оккупанты в течение суток наносили удары по критической инфраструктуре области. В Изюмском районе повреждено оборудование газовой промышленности. Во время ликвидации последствий пострадали восемь человек – работники и полицейские, все после обследования и оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно", – написал он.
Также россияне наносили удары по населенным пунктам возле линии фронта в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах.
О ракетных ударах, нанесенных российскими оккупационными войсками по предприятиям газодобывающей отрасли в Изюмском районе Харьковской области утром 17 ноября, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".
Синегубов в Telegram написал, что в результате четырех ракетных ударов по объекту критической инфраструктуры произошел пожар. Тогда было известно о трех пострадавших.