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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области во время ликвидации последствий обстрелов 17 ноября пострадало восемь человек – глава ОВА

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Синегубов: Оккупанты в течение суток наносили удары по критической инфраструктуре области
Синегубов: Оккупанты в течение суток наносили удары по критической инфраструктуре области
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Во время ликвидации последствий российских обстрелов 17 ноября в Харьковской области пострадало восемь человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram 18 ноября.

"Оккупанты в течение суток наносили удары по критической инфраструктуре области. В Изюмском районе повреждено оборудование газовой промышленности. Во время ликвидации последствий пострадали восемь человек – работники и полицейские, все после обследования и оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно", – написал он.

Также россияне наносили удары по населенным пунктам возле линии фронта в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах.

Контекст:

О ракетных ударах, нанесенных российскими оккупационными войсками по предприятиям газодобывающей отрасли в Изюмском районе Харьковской области утром 17 ноября, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз". 

Синегубов в Telegram написал, что в результате четырех ракетных ударов по объекту критической инфраструктуры произошел пожар. Тогда было известно о трех пострадавших.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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