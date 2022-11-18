В Харьковской области во время ликвидации последствий обстрелов 17 ноября пострадало восемь человек – глава ОВА

Синегубов: Оккупанты в течение суток наносили удары по критической инфраструктуре области Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Оккупанты в течение суток наносили удары по критической инфраструктуре области. В Изюмском районе повреждено оборудование газовой промышленности. Во время ликвидации последствий пострадали восемь человек – работники и полицейские, все после обследования и оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно", – написал он.

Также россияне наносили удары по населенным пунктам возле линии фронта в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах.