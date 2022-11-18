Житель Харьковской области подорвался на взрывном устройстве – Синегубов

"Минная угроза в области остается. В селе Каменка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался 60-летний мужчина, получил взрывную травму и госпитализирован", – говорится в сообщении.
Пиротехнические подразделения за сутки уничтожили 219 взрывоопасных предметов, добавил глава ОВА.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.