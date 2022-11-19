"Хвалила оккупантов, а после деоккупации "переобулась". Прокуратура отправила в суд дело жительницы Купянска

"Утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 35-летней женщины по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, с использованием средств массовой информации", – говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что поддержку оккупантам женщина публично высказывала в конце мая, тогда она "хвалила оккупантов".
"Сторонница оккупантов дала интервью российскому телеканалу "Звезда", в котором рассказала, что она поддерживает российскую армию и с ее приходом стала чувствовать себя в безопасности. Женщина рассказывала, как ее ребенка "задавили с этим украинским языком". Но после деоккупации поклонница "русского мира" быстро "переобулась" и благодарила за полученную гуманитарную помощь от Украины", – объяснили в прокуратуре.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября оставалось 1,8% территории региона, отмечали в обладминистрации. 1 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.