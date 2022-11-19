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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Хвалила оккупантов, а после деоккупации "переобулась". Прокуратура отправила в суд дело жительницы Купянска

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Женщине грозит лишение свободы
Женщине грозит лишение свободы
Фото: Харківська обласна прокуратура / Fаcebook

35-летней жительнице поселка Купянск-Узловой Харьковской области грозит лишение свободы на восемь лет за публичное оправдание российской агрессии во время оккупации украинской территории. Об этом 19 ноября проинформировала Харьковская областная прокуратура.

"Утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 35-летней женщины по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, с использованием средств массовой информации", – говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что поддержку оккупантам женщина публично высказывала в конце мая, тогда она "хвалила оккупантов".

"Сторонница оккупантов дала интервью российскому телеканалу "Звезда", в котором рассказала, что она поддерживает российскую армию и с ее приходом стала чувствовать себя в безопасности. Женщина рассказывала, как ее ребенка "задавили с этим украинским языком". Но после деоккупации поклонница "русского мира" быстро "переобулась" и благодарила за полученную гуманитарную помощь от Украины", – объяснили в прокуратуре.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid0tZLJuRXnbuKPqwA68yr8NnFfetb7LqvT4CpP2Dn4npJ9jLXojT6SDeJFrBvsvpq6l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября оставалось 1,8% территории региона, отмечали в обладминистрации. 1 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, прокуратура, оккупация, Харьковская область, вторжение, расследование, Купянск, война России против Украины, интервью, обвинительный акт, суд, коллаборационизм, деоккупация
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