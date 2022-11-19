"Хвалила оккупантов, а после деоккупации "переобулась". Прокуратура отправила в суд дело жительницы Купянска

"Утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 35-летней женщины по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, с использованием средств массовой информации", – говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что поддержку оккупантам женщина публично высказывала в конце мая, тогда она "хвалила оккупантов".

"Сторонница оккупантов дала интервью российскому телеканалу "Звезда", в котором рассказала, что она поддерживает российскую армию и с ее приходом стала чувствовать себя в безопасности. Женщина рассказывала, как ее ребенка "задавили с этим украинским языком". Но после деоккупации поклонница "русского мира" быстро "переобулась" и благодарила за полученную гуманитарную помощь от Украины", – объяснили в прокуратуре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)