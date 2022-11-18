Прокуратура объявила о подозрении жительнице Боровой Харьковской области, которая возглавила "пенсионный фонд" в поселке

"Прокуроры обнаружили очередную поклонницу оккупантов в Изюмском районе: ею оказалась 53-летняя жительница поселка Боровая. В июле, когда населенный пункт был захвачен российскими захватчиками, женщина добровольно вступила в должность "заведующего сектором обслуживания граждан поселка Боровая отделения пенсионного фонда Изюмского района", – говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина организовывала и контролировала работу так называемого "пенсионного фонда" в Боровой.

"Кроме того, она успела наладить рабочие отношения с "временной ВГА Харьковской области" и участвовала в совещаниях оккупационных властей", – добавили в прокуратуре.

Женщине объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).