Прокуратура объявила о подозрении жительнице Боровой Харьковской области, которая возглавила "пенсионный фонд" в поселке

"Прокуроры обнаружили очередную поклонницу оккупантов в Изюмском районе: ею оказалась 53-летняя жительница поселка Боровая. В июле, когда населенный пункт был захвачен российскими захватчиками, женщина добровольно вступила в должность "заведующего сектором обслуживания граждан поселка Боровая отделения пенсионного фонда Изюмского района", – говорится в сообщении.
По данным следствия, женщина организовывала и контролировала работу так называемого "пенсионного фонда" в Боровой.
"Кроме того, она успела наладить рабочие отношения с "временной ВГА Харьковской области" и участвовала в совещаниях оккупационных властей", – добавили в прокуратуре.
Женщине объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.