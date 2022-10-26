СБУ задержала коллаборантку, которая возглавляла "почту" оккупантов в Харьковской области

Задержанной сообщили о подозрении по статье о коллаборационной деятельности Фото: ssu.gov.ua

"Вскоре после назначения коллаборантка обворовала одно из городских отделений "Укрпошти" и передала агрессорам почти 2 млн грн, уплаченных гражданами за услуги госпредприятия. Кроме того, злоумышленница выполняла враждебные задачи по формированию подконтрольной России почтовой сети в городах Балаклея и Изюм", – отметили в СБУ.

По данным следствия, коллаборанткой оказалась бывшая работница регионального подразделения акционерного общества почтовой связи. В начале полномасштабного вторжения она поддержала захватчиков, за что получила от них свою "должность".

По информации СБУ, для "запуска" почтовых отделений в захваченных городах коллаборантка пыталась восстановить связь со своими бывшими коллегами, выехавшими за пределы области. От них она планировала получить электронные ключи доступа к системам администрирования и базам данных абонентов.

"Также она призвала других почтовых работников добровольно переходить на сторону врага и передавать на баланс России государственное имущество "Укрпошти", – говорится в сообщении.

После освобождения региона фигурантка пыталась скрываться от правосудия, однако была задержана правоохранителями. Ей сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.

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