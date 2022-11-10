Бывший крымский депутат заочно приговорен к 12 годам тюрьмы за госизмену – прокуратура АРК

Суд признал депутата Верховного совета Крыма VI созыва виновным в госизмене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

"Прокуроры в суде доказали, что в 2014 году осужденный совместно с другими депутатами ВС Крыма проголосовал за ряд незаконных постановлений для сокрытия факта оккупации полуострова вооруженными силами РФ и легитимизации действий государства-оккупанта. Речь идет о поддержке решения об "общекрымском референдуме", которое должно было показать картинку "свободного волеизъявления крымчан", принятие постановления "О декларации о независимости АР Крым и города Севастополя", которое предусматривало "вхождение" Крыма в состав РФ", – говорится в сообщении.

Вопреки постановлению Верховной Рады Украины, которым полномочия депутатов парламента автономии прекращены, бывшие депутаты проголосовали за принятие постановления о "независимости Крыма" и "правопреемстве Республики Крым", добавили в прокуратуре.

Как сообщает со ссылкой на источники проект "Крым.Реалии", речь идет о Сергее Федоркине. По данным портала, в ходе аннексии Крыма он перешел на сторону России и был избран "депутатом российского парламента Крыма" (партия "Единая Россия").