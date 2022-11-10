ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Бывший крымский депутат заочно приговорен к 12 годам тюрьмы за госизмену – прокуратура АРК

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суд вынес заочный приговор
Суд вынес заочный приговор
Фото: depositphotos.com

Бывший депутат Верховного совета Крыма заочно приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом 10 ноября в Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

Суд признал депутата Верховного совета Крыма VI созыва виновным в госизмене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

"Прокуроры в суде доказали, что в 2014 году осужденный совместно с другими депутатами ВС Крыма проголосовал за ряд незаконных постановлений для сокрытия факта оккупации полуострова вооруженными силами РФ и легитимизации действий государства-оккупанта. Речь идет о поддержке решения об "общекрымском референдуме", которое должно было показать картинку "свободного волеизъявления крымчан", принятие постановления "О декларации о независимости АР Крым и города Севастополя", которое предусматривало "вхождение" Крыма в состав РФ", – говорится в сообщении.

Вопреки постановлению Верховной Рады Украины, которым полномочия депутатов парламента автономии прекращены, бывшие депутаты проголосовали за принятие постановления о "независимости Крыма" и "правопреемстве Республики Крым", добавили в прокуратуре.

https://www.facebook.com/prok.arkrym/posts/pfbid0F7U5HP5ftFFg91q8MXCuNhbZzSEZquyGvBfZE5pjbk84VxohLUFMnrRLpFiF2a7Gl

Как сообщает со ссылкой на источники проект "Крым.Реалии", речь идет о Сергее Федоркине. По данным портала, в ходе аннексии Крыма он перешел на сторону России и был избран "депутатом российского парламента Крыма" (партия "Единая Россия").

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Попытка аннексии полуострова не признается Украиной и большинством стран мира.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, прокуратура, оккупация, госизмена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк снялась в миниатюрных трусах
Никитюк снялась в миниатюрных трусах
"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа
"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа
"Огонь! А пуговица не застегивается!" 40-летняя Мейхер засветила глубокое декольте
"Огонь! А пуговица не застегивается!" 40-летняя Мейхер засветила глубокое декольте
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне
"Наконец-то кто-то без ботокса и филеров". В сети обсуждают новый выход звезды "Секса в большом городе"
"Наконец-то кто-то без ботокса и филеров". В сети обсуждают новый выход звезды "Секса в большом городе"
49-летняя Клум и ее 33-летний муж поцеловались, не сводя глаз с камеры. Фото
49-летняя Клум и ее 33-летний муж поцеловались, не сводя глаз с камеры. Фото
Никитюк показала, как позировала в Киеве ночью на мосту. Фото
Никитюк показала, как позировала в Киеве ночью на мосту. Фото
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску
Loboda показала, как выглядит после гастролей по США
Loboda показала, как выглядит после гастролей по США
"Жизнь продолжается". Tarabarova ждет третьего ребенка
"Жизнь продолжается". Tarabarova ждет третьего ребенка
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці"
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці"
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
"Хочу гріховною прокинутись ранком і дивитись в тебе до світанку". Тина Кароль опубликовала авторское четверостишие
"Хочу гріховною прокинутись ранком і дивитись в тебе до світанку". Тина Кароль опубликовала авторское четверостишие
"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей
"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (152493)
2
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (147278)
3
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео (83251)
4
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (58367)
5
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом (57357)
6
"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Тышкевич рассказала о пророссийской позиции Байрак (54415)
7
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в широких подвернутых джинсах и пуловере с глубоким вырезом (47405)
8
"Ого, как изменился". Первая жена Притулы показала новые фото их повзрослевшего сына и своей дочери от новых отношений (45347)
 
 
 
 