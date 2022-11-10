В СБУ рассказали, как удалось идентифицировать хакеров из спецпроекта ФСБ Armageddon

Витюк: Такая атрибуция, когда доказывается вина конкретного исполнителя кибератак, удавалась лишь дважды, кроме СБУ. По количеству выявленных исполнителей СБУ вообще на первом месте Фото: Валентина Полищук / Liga.net

Отвечая на вопрос, есть ли возможность выйти на исполнителей организованных российскими спецслужбами кибератак на государственные ресурсы и инфраструктуру Украины, Витюк напомнил, что осенью 2021 года СБУ объявила подозрения восьми членам штатной хакерской группировки Armageddon, ответственной за 5 тыс. кибератак с 2014 года.

Тогда в СБУ сообщали, что эта группировка – специальный проект ФСБ РФ, который "прицельно работает" по Украине.

"Украинской киберконтрразведке удалось проникнуть настолько глубоко, чтобы получить информацию о запланированных хакерских атаках. Перехватывали даже телефонные разговоры. Благодаря этому удалось объявить подозрения с конкретными фамилиями. Эти люди работали из Крыма. Мы посадим их за решетку, когда вернем полуостров", – сказал Витюк.

Он подчеркнул, что это была уникальная операция украинской спецслужбы.

"Такая атрибуция, когда вина доказывается не в отношении какой-либо страны или организации, а конкретного исполнителя кибератак, удавалась лишь дважды, кроме СБУ, – и это сделали США, ФБР вместе с министерством юстиции. Мы же установили восемь конкретных хакеров, и по количеству выявленных исполнителей СБУ вообще на первом месте", – сказал руководитель кибердепартамента СБУ.

Он добавил, что у Украины уникальный опыт – сейчас нет другой страны в мире, у которой был бы такой уровень профессиональности, так как они не имели дела со столь масштабными деструктивными кибератаками спецслужб, как это происходит с Украиной.