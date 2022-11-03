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Украинские хакеры взломали Центробанк России

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В сеть попали данные Центробанка России
В сеть попали данные Центробанка России
Фото: wikipedia.org

IT-армия Украины получила доступ к сетям Центрального банка Российской Федерации. Об этом IT-армия сообщила в Telegram 3 ноября.

"Благодаря департаменту информационных технологий и департаменту операций на финансовых рынках недобанка у нас много интересного о персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системах КЗИ и других материалов, циркулирующих в сетях ЦБ РФ и уже анализируемых нашими специалистами. Если ЦБ не может обеспечить свою киберзащиту, то как он сможет защитить стабильность рубля?" – сказано в сообщении

Для общественности опубликованы первые 27 тыс. файлов, с которыми можно ознакомиться, проанализировать и сделать соответствующие выводы, а также при желании что-то предпринять, заявили в IT-армии.

Контекст:

Украинская IT-армия в течение двух недель с 12-го по 25 сентября парализовала более 4 тыс. российских онлайн-ресурсов. Среди них был сайт частной военной компании "Вагнер", портала "Госуслуги", военторгов и других ресурсов.

7 октября, в день рождения российского президента Владимира Путина, IT-армия взломала сайт Организации Договора о коллективной безопасности и оставила для него "поздравление".

Теги: Россия, хакеры, Центробанк, война России против Украины
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