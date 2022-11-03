Украинские хакеры взломали Центробанк России

"Благодаря департаменту информационных технологий и департаменту операций на финансовых рынках недобанка у нас много интересного о персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системах КЗИ и других материалов, циркулирующих в сетях ЦБ РФ и уже анализируемых нашими специалистами. Если ЦБ не может обеспечить свою киберзащиту, то как он сможет защитить стабильность рубля?" – сказано в сообщении

Для общественности опубликованы первые 27 тыс. файлов, с которыми можно ознакомиться, проанализировать и сделать соответствующие выводы, а также при желании что-то предпринять, заявили в IT-армии.