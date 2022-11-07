"В продолжение нашей предыдущей тематики о Центральном банке России, IT-армия хочет выразить благодарность департамента "полевых учреждений" недобанка! Кстати, система этих военно-банковских учреждений создавалась для отделения финансовых операций минобороны России от системы коммерческих банков, а также обеспечения сохранения государственной тайны. Именно эти заведения, которых более 90, обслуживают бюджет министерства нападения России (имеется в виду минобороны. – "ГОРДОН") даже в тех регионах, где "их там нет": ПУ Тирасполь, ПУ Абхазии, ПУ Цхинвал, ПУ Севастополь, ПУ Феодосия и так далее", – говорится в сообщении.

Из полученного массива данных IT-армия опубликовала часть, касающуюся информации о банковских операциях министерства обороны РФ, персональные данные военнослужащих РФ, номера телефонов, счетов и банковских карточек и другие данные. Остальную информацию передали правоохранителям.

Также IT-армия предупредила россиян, что на военных она не собирается останавливаться, и посоветовала позаботиться о своих банковских сбережениях.