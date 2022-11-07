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ВОЙНА В УКРАИНЕ

IT-армия Украины взломала базу "полевых учреждений" Банка России и выложила личные данные российских военных

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Хакеры получили доступ к банковским данным российских оккупантов
Хакеры получили доступ к банковским данным российских оккупантов
Фото: pixabay.com

Украинские хакеры раздобыли личные данные военных РФ и выложили их в сеть. Об этом сообщает IT Army of Ukraine 7 ноября в Telegram.

"В продолжение нашей предыдущей тематики о Центральном банке России, IT-армия хочет выразить благодарность департамента "полевых учреждений" недобанка! Кстати, система этих военно-банковских учреждений создавалась для отделения финансовых операций минобороны России от системы коммерческих банков, а также обеспечения сохранения государственной тайны. Именно эти заведения, которых более 90, обслуживают бюджет министерства нападения России (имеется в виду минобороны. – "ГОРДОН") даже в тех регионах, где "их там нет": ПУ Тирасполь, ПУ Абхазии, ПУ Цхинвал, ПУ Севастополь, ПУ Феодосия и так далее", – говорится в сообщении.

Из полученного массива данных IT-армия опубликовала часть, касающуюся информации о банковских операциях министерства обороны РФ, персональные данные военнослужащих РФ, номера телефонов, счетов и банковских карточек и другие данные. Остальную информацию передали правоохранителям.

Также IT-армия предупредила россиян, что на военных она не собирается останавливаться, и посоветовала позаботиться о своих банковских сбережениях.

Контекст:

Украинская IT-армия в течение двух недель с 12-го по 25 сентября парализовала более 4 тыс. российских онлайн-ресурсов. Среди них был сайт частной военной компании "Вагнер", портала "Госуслуги", военторгов и других ресурсов.

7 октября, в день рождения российского президента Владимира Путина, IT-армия взломала сайт Организации Договора о коллективной безопасности и оставила для него "поздравление".

3 ноября сообщалось, что IT-армия получила доступ к сетям Центрального банка Российской Федерации. 

Теги: хакеры, Банк России, война России против Украины, IT-сфера, российские оккупанты
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