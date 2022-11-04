"Циничные твари, мы убьем их всех". Залужный вернулся в Instagram, прокомментировал взлом своей страницы и сделал ее закрытой

"Циничные твари не имеют никаких моральных границ! Будучи бессильными против нас на фронте, они бьют по нашим детям и семьям", – подчеркнул он.
Залужный добавил, что хакеры пошли по самому простому пути – взломали его личный Instagram, который не связан с профессиональной деятельностью.
"Где только дети и семейные фото. И главное – похвастаться этим. Вместо детей и семьи показать себя – убийц", – написал он.
Главнокомандующий заявил, что после взлома снова убедился в необходимости уничтожить всех захватчиков.
"Этот случай в очередной раз доказывает, что орков надо уничтожить! Мы убьем их всех! Наши дети их будут знать, к сожалению, не из сказок как абсолютное зло, с которым надо бороться", – подытожил Залужный.
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Утром 4 ноября страница главкома ВСУ в соцсети была доступна для свободного просмотра, но к 12.00 он закрыл ее, и увидеть сообщения могут только подписчики.
Несмотря на восстановление аккаунта, ссылка на Telegram-канал хакера после взлома осталась в шапке профиля Залужного.
Пророссийские хакеры взломали профиль Залужного в Instagram 3 ноября. Они сменили там фотографию профиля на иллюстрацию с президентом России Владимиром Путиным верхом на медведе. Также на странице главнокомандующего появился пост, в котором утверждается, что хакеры якобы проникли в программу управления войсками "Дельта", которой пользуются ВСУ (ранее в Минобороны Украины заявили, что информация о взломе системы – это информационно-психологическая операция РФ).
Это не первое обещание Залужного ликвидировать всех оккупантов. Ранее главнокомандующий подчеркивал, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявлял он.