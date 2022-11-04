"Циничные твари, мы убьем их всех". Залужный вернулся в Instagram, прокомментировал взлом своей страницы и сделал ее закрытой

Залужный отметил, что оккупанты бессильны на фронте - им остается хвастаться, что взломали Instagram главнокомандующего Фото: mil.gov.ua

"Циничные твари не имеют никаких моральных границ! Будучи бессильными против нас на фронте, они бьют по нашим детям и семьям", – подчеркнул он.

Залужный добавил, что хакеры пошли по самому простому пути – взломали его личный Instagram, который не связан с профессиональной деятельностью.

"Где только дети и семейные фото. И главное – похвастаться этим. Вместо детей и семьи показать себя – убийц", – написал он.

Главнокомандующий заявил, что после взлома снова убедился в необходимости уничтожить всех захватчиков.

"Этот случай в очередной раз доказывает, что орков надо уничтожить! Мы убьем их всех! Наши дети их будут знать, к сожалению, не из сказок как абсолютное зло, с которым надо бороться", – подытожил Залужный.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерий Залужный (@valeriizaluzhniy)

Скриншот: valeriizaluzhniy / Instagram

Утром 4 ноября страница главкома ВСУ в соцсети была доступна для свободного просмотра, но к 12.00 он закрыл ее, и увидеть сообщения могут только подписчики.

Несмотря на восстановление аккаунта, ссылка на Telegram-канал хакера после взлома осталась в шапке профиля Залужного.

Скриншот: valeriizaluzhniy / Instagram

Пророссийские хакеры взломали профиль Залужного в Instagram 3 ноября. Они сменили там фотографию профиля на иллюстрацию с президентом России Владимиром Путиным верхом на медведе. Также на странице главнокомандующего появился пост, в котором утверждается, что хакеры якобы проникли в программу управления войсками "Дельта", которой пользуются ВСУ (ранее в Минобороны Украины заявили, что информация о взломе системы – это информационно-психологическая операция РФ).